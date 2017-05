Dit wordt (vermoedelijk) het milieubeleid van de komende jaren

De partijen aan de formatietafel zullen het overleg over een nieuw kabinet na het reces weer oppakken. Een deel van het aanstaande Regeerakkoord is al af: de paragraaf waarin het milieubeleid van het nieuwe kabinet wordt uiteengezet.

Dat hopen althans de milieucommissies van D66, GroenLinks, VVD en CDA. Er ligt een kant-en-klaarvoorstel klaar, opgezet door de achterban van deze partijen die hopen op een groen Regeerakkoord.

Generatiekloof binnen de VVD over klimaatbeleid. ‘Mastodonten van 75+ aan het woord over GroenLinks’

Input voor Regeerakkoord

Het Duurzaamheidsoverleg Politieke Partijen (DOPP) heeft gezamenlijke afspraken gemaakt over wegenbelasting, kolencentrales en de gaswinning in Groningen, melden Trouw en de Volkskrant op woensdag. Ook de ChristenUnie en de Partij van de Arbeid zijn betrokken bij het plan. Het belangrijkste punt is dat de Nederlandse economie en samenleving duurzaam en klimaatneutraal moeten worden.

‘De voorstellen zijn bedoeld als input voor het Regeerakkoord 2017-2021,’ aldus de groene leden van de partijen. Het plan is gebaseerd op een compromis: de voorstellen gaan verder dan het partijprogramma van CDA en VVD. GroenLinks en D66 hebben juist wat moeten inleveren.

Dit staat in het akkoord

Volgens het voorstel wordt een wegenbelasting per gereden kilometer ingevoerd en wordt de verkoop van benzine- en dieselauto’s over acht jaar verboden. De milieucommissies hopen daarnaast op veel meer windmolens: er moet elk jaar 2 gigawatt aan windmolen-energie bij komen, genoeg voor de energievoorziening van twee miljoen huishoudens.

Uit het weekblad: overheid wil ‘groene’ kolencentrales sluiten én subsidiëren

Ook moeten de kolencentrales worden gesloten. Er wordt door DOPP alleen nog geen concrete datum genoemd. De partijen pleiten daarnaast voor een klimaatwet met strenge criteria voor het verminderen van de uitstoot van CO2. In 2030 moet die uitstoot worden verlaagd met ongeveer 40 procent, in 2050 moet de uitstoot 95 procent zijn verminderd. ‘Uiterlijk in 2050 wordt vrijwel alle in Nederland gebruikte energie schoon opgewekt,’ aldus DOPP.

Voor partijen als CDA en VVD zijn de voornemens van de milieucommissies vrij radicaal. In hun programma’s waren de partijen een stuk terughoudender. Maar jongere partijleden geven over het algemeen aan te hopen op een groenere koers.