Dode aangetroffen op homo-ontmoetingsplaats Zoetermeer

Op een parkeerplaats in de buurt van een naaktstrand bij Zoetermeer is woensdagmiddag een dode man gevonden. Volgens Omroep West is het lichaam aangetroffen in de buurt van de Noord Aa.

Buurtbewoners zeggen tegen de lokale omroep dat de locatie waar het lijk is aangetroffen een homo-ontmoetingsplaats is.

Een woordvoerder van de politie zegt tegen de omroep dat het om een man gaat. De politie heeft de plek afgezet met zwarte schermen en hekken. Agenten doen volop onderzoek. Er zou onder meer een auto zijn doorzocht.

Update 21:07 De politie laat via Twitter weten dat het slachtoffer een natuurlijke dood is gestorven. Wat er precies is gebeurd, is niet bekend.

Politie doet onderzoek na vondst stoffelijk overschot bij noord Aa in Zoetermeer pic.twitter.com/YZ9pyMHQMH — sanderknura (@sanderknura) 5 april 2017

Bruut geweld tegen homo’s

De afgelopen tijd is er veel commotie over bruut geweld tegen homo’s. Vorig weekeinde viel een groep lichtgetinte jongens in Arnhem een stel aan met onder meer een betonschaar. Een van de slachtoffers verloor daarbij meerdere tanden.

Ook in Eindhoven was het raak. Een man deelde ferme klappen uit aan een homo die zijn fiets niet wilde uitlenen. In beide geweldsincidenten werden homofobe opmerkingen geroepen. In oktober vorig jaar werden twee homo’s tegen de grond gewerkt in Amsterdam door scooterhufters.