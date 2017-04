Erdogan laat rekeningen van Nederlandse Gülen-aanhangers bevriezen

De Turkse president Recep Tayyip Erdogan heeft bankrekeningen van een aantal Turkse Nederlanders laten bevriezen. Het gaat om Turken die een bankrekening hebben bij de Turkse bank Asya, die is opgericht door de omstreden Gülen-beweging.

Sympathisanten van de 75-jarige islamitische prediker Fethullah Gülen – gezworen vijand van Erdogan – in Nederland spreken van bevroren bankrekeningen en zes van hen kunnen nog altijd niet bij hun geld, meldt dagblad Trouw zaterdag.

1.6 miljard euro

De Turkse regering houdt Gülen verantwoordelijk voor de mislukte staatsgreep in juli vorig jaar, en brandmerkt aanhangers van de beweging als terroristen. Twintig sympathisanten van de Gülen-beweging in Nederland zouden met bevroren bankrekeningen kampen. De bedragen die de Turkse Nederlanders op die bankrekeningen hebben staan variëren van 100 tot tienduizenden euro’s. In totaal zou de Turkse regering voor zo’n 1.6 miljard euro aan tegoeden hebben bevroren.

Gülen zelf woont sinds de jaren ’90 van de vorige eeuw in zelfverkozen ballingschap in Pennsylvania. De Turken proberen sinds de couppoging bij de Amerikanen uitlevering af te dwingen, maar tot dusver blijken die pogingen tevergeefs.

Geen machtiging voor familieleden

Twee van de Turkse Nederlanders hebben een machtiging geprobeerd te regelen bij het Turkse consulaat in Rotterdam zodat familieleden in Turkije het geld van de rekeningen zouden kunnen halen. Dat werd geweigerd vanwege ‘orders uit Turkije’.

De Asya Bank werd in 1996 opgericht en is al langer onderwerp van intimidatie door Erdogan. Vorig jaar werd het management overgenomen door toezichthouder BDDK. Een week na de couppoging werden bovendien alle lopende operaties van de bank gesloten, en Turken die daar een bankrekening hebben lopen het risico op ontslag.