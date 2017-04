Formatienieuws: overleg ligt even stil na dood moeder Klaver

De gesprekken over de vorming van een nieuw kabinet worden volgende week een dag later hervat. Daartoe is besloten nadat bekend werd dat de moeder van GroenLinks-leider Jesse Klaver is overleden.

Haar uitvaart is dinsdag en daarom gaan de gesprekken tussen onderhandelaars van VVD, CDA, D66 en GroenLinks die dag niet door.

Dat heeft informateur Edith Schippers vrijdag bekendgemaakt. De verwachting is dat de partijen een dag later, woensdag dus, de draad weer oppakken. Op dit moment zijn de vier partijen op reces.

In nevelen gehuld

Volgens informateur Edith Schippers is de sfeer tussen de vier partijen goed. Het is nog onduidelijk of Rutte, Pechtold, Buma en Klaver er onderling uit zullen komen. Ook de inhoud van de gesprekken is in nevelen gehuld. In elk geval is duidelijk dat de verschillen tussen VVD en CDA enerzijds en GroenLinks anderzijds behoorlijk groot zijn. Er zou wel vooruitgang zijn geboekt, liet bijvoorbeeld VVD-leider Mark Rutte vlak voor het reces weten. Maar hij zei ook dat het af en toe goed knettert.

Pechtold gaf aan dat de verkennende fase voorbij is: er wordt serieus onderhandeld. Volgens de D66-voorman was afgelopen week ‘belangrijk en zinvol’ en ‘soms erg stevig, maar nog steeds met goede tussenstappen’. De D66-leider ziet nog wel wat beren op de weg, omdat de verschillen tussen vooral VVD en CDA enerzijds en GroenLinks anderzijds groot zijn. Met de ChristenUnie – een andere variant die mogelijk is als de besprekingen met Jesse Klaver klappen – wil hij liever niet. Dat heeft vooral te maken met kwesties van ethische aard.