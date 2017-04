Twee homo’s bruut afgetuigd ‘met betonschaar’ in Arnhem

Een groep lichtgetinte jongens heeft zondagnacht een homostel mishandeld. Beide mannen raakten gewond. Van een van de slachtoffers werden tanden uit de mond geslagen. Bij de mishandeling zou een betonschaar zijn gebruikt.

De mannen van 31 en 35 jaar liepen rond een uur of vier ’s nachts hand in hand over de Nelson Mandelabrug toen zes tot acht jongeren langs kwamen fietsen.

Escalatie na duwen

Daarop begonnen zij de homo’s uit te schelden. Volgens een van de slachtoffers, die zijn verhaal doet op Facebook, was de aanleiding dat zij hand in hand liepen: ‘Opeens begon het duwen, waarna het snel escaleerde.’ Bij de mishandeling zou een betonschaar zijn gebruikt.

Twee verdachten, een jongen van veertien uit Arnhem en een twintigjarige man uit Gennep zijn opgepakt. De politie is nog op zoek naar de andere verdachten en naar getuigen van de mishandeling. De politie heeft sterke aanwijzingen dat de slachtoffers vanwege hun geaardheid zijn uitgescholden en mishandeld, schrijft het AD. Volgens de slachtoffers ging het om Marokkanen.

Schedelbreuk

Het is het zoveelste incident van homohaat en zwaar geweld. Twee homoseksuele mannen (52 en 55 jaar) werden in oktober vorig jaar vanwege hun geaardheid uitgescholden op de pont, die vaart tussen Amsterdam-Centrum- en Noord, achter het Centraal Station. Dat gebeurde rond een uurtje of twee in de nacht van zaterdag 15 op zondag 16 oktober. De drie jongens op scooter rijden als laatsten de pont op, en beginnen het homostel meteen te provoceren.

Studenten wisten de scooterhufters in Amsterdam weg te jagen en ontfermden zich over het bloedende homopaar >

Omstanders horen hoe de mannen worden uitgescholden voor ‘homo’. Vervolgens worden de homo’s op het fietspad van hun scooter geslagen en geschopt, Een van de slachtoffers loopt een schedelbreuk op en belandt in het ziekenhuis. In februari werd een verdachte voor de zware mishandeling opgepakt nadat de politie tegen Elsevier.nl had gemeld dat er tientallen tips waren binnengekomen.