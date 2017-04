Wordt het echt zo bar en boos op Koningsdag? Een vooruitblik

Vrijmarkten, spontane feestjes en natuurlijk het bezoek van koning Willem-Alexander aan Tilburg: al deze evenementen spelen zich zoals elk jaar af in de buitenlucht. Hoewel elke editie weer lijkt mee te vallen met het weer – de zon maakt vaak veel goed – belooft het morgen echt een koude dag te worden.

Op je zomerschoenen op de stoep staan dansen, kun je vannacht maar beter achterwege laten. De Koningsnacht – traditioneel de nacht waarop Koningsdag wordt ingeluid met een hoop feestjes – verloopt vrijwel overal droog, maar koud. Dat schrijft Weerplaza woensdag.

Pas in de avond regen

De buien doven langzaam uit waarna het onder een heldere hemel flink afkoelt. Het gaat aan de grond zelfs een paar graden vriezen. Op Koningsdag trekken er wolkenvelden over met kans op een enkele bui. Toch belooft het weerbeeld met flink wat zonuren verder best aardig te zijn. Zeker in de ochtend komt de zon er aan te pas. Later betrekt het. In de avond gaat het vanuit het noordwesten regenen, meldt het KNMI.

Maar tegen die tijd lopen de festiviteiten al weer op hun einde. In de middag stijgt de temperatuur naar een schamele 10 à 11 graden, dus een dikke jas is zeker geboden. Weerbureaus houden er rekening mee dat donderdag de koudste koninklijke feestdag kan worden sinds de jaren tachtig.

Laagjes aan

Pas op met het drinken van alcohol, zoek op de vrijmarkt een plekje uit de wind en draag verschillende laagjes kleding. Het Rode Kruis geeft alvast tips om onderkoeling te voorkomen op de voorspelde koude Koningsdag. Feestvierders die Koningsdag dan al inluiden, wordt aangeraden zich goed te kleden (laagjes) en af en toe iets warms te eten en drinken. ‘

‘En in beweging blijven is ook altijd goed tegen de kou,’ zegt Eline Nijhoff van het Rode Kruis tegen persbureau ANP. Vrijwilligers van het Rode Kruis zijn donderdag in het hele land paraat op braderieën, vrijmarkten en feesten om waar nodig mensen te kunnen helpen.

De binnenstad van Utrecht vormt vanaf 18.00 uur het decor van de bekendste vrijmarkt van het land, die ook in de nachtelijke uren open blijft. In Den Haag worden tienduizenden muziekliefhebbers verwacht op het festival The Life I Live, dat om 19:00 uur begint. Ook in Tilburg, waar de Koning en zijn gevolg morgen rondtoeren, barsten de festiviteiten vanavond al los met een heus ‘meezingevenement’.