Kunstenaar reageert op Amsterdams geklaag over gedenksteentjes

Vrijdag werd bekend dat bewoners uit Oud-Zuid een rechtszaak zijn begonnen om een struikelsteentje ter nagedachtenis aan een vermoorde Joodse man voor hun huis weg te laten halen. De Duitse kunstenaar en bedenker van de Stolpersteine begrijpt niets van de klaagzang.

Voorbijgangers kunnen in het voorbijgaan zomaar stuiten op struikelstenen (Stolpersteine). Wie zijn hoofd soms naar de grond richt, ziet ze liggen. Als het regent, glibber je er met je schoen overheen. De Duitse kunstenaar en bedenker van de kleine monumentjes Gunter Demnig (69) heeft de steentjes Stolpersteine genoemd, omdat je ‘erover struikelt met je hoofd en je hart’. Je moet echt even stilstaan en diep vooroverbuigen om de tekst te kunnen lezen.

Voor de deur van nazi-slachtoffers

De messing steentjes liggen gebeiteld in de trottoirs van verschillende Europese steden, waarvandaan de nazi’s tijdens de Tweede Wereldoorlog Joden, zigeuners en gehandicapten hebben weggevoerd om hen vervolgens te vermoorden. De struikelsteentjes vind je veel in bijvoorbeeld Berlijn of Keulen, maar ook steeds vaker in het Nederlandse straatbeeld. Ze liggen voor de deur van mensen die na de oorlog niet meer terugkeerden.

Amsterdam kende voor de oorlog een grote Joodse gemeenschap. Van de 800.000 inwoners van de hoofdstad waren er 80.000 Joods – 10 procent dus. Na de Duitse bezetting (1940-1945) en de Jodenvervolging was het aantal Joden gedecimeerd: slechts 15.000 Joden hebben de oorlog en de kampen overleefd. Op de gedenksite www.joodsmonument.nl is na te gaan waar de Joden in Nederland woonden. Veel Joden woonden in Amsterdam-Oost, in de Jodenbuurt in het centrum van de stad, in de Rivierenbuurt en ook in Amsterdam Oud-Zuid. In de hoofdstad liggen zo’n 400 struikelsteentjes.

Voorbijgangers kijken ‘indringend’ naar huis

Vrijdag werd bekend dat bewoners uit Oud-Zuid een rechtszaak zijn begonnen om de struikelsteen voor hun huis weg te laten halen. Een gesprek tussen de gemeenten en de klagende bewoners bood geen soelaas. Toen is besloten het steentje te verplaatsen. Naar de rand van de stoep op een ‘minder prominente plek’. Dat gebeurde ‘bij wijze van uitzondering’, zegt stadsdeelbestuurder Sebastiaan Capel tegen de Amsterdamse stadszender AT5. Volgens de huidige bewoners vormt de struikelsteen een ‘onredelijke belasting voor het privéleven van de bewoners en voor hun kinderen’.

Verder voelt het gezin aan Nicolaas Maesstraat zich aangetast in hun privacy, omdat de steen ervoor zou zorgen dat veel voorbijgangers ‘indringend’ naar het huis kijken. De kunstenaar begrijpt niets van de klaagzang. ‘Ze moeten aan de nabestaanden denken. Die willen het namelijk wel herdenken en de steen hebben. De nabestaanden vind ik het belangrijkst,’ zegt Demnig tegen At5. Hij is in de stad om morgen meer steentjes te leggen. Volgens hem komen klagende bewoners niet vaak voor: er zijn meer dan 60.000 stenen in Europa en dit is pas de eerste keer dat er klachten zijn, aldus Demnig. Israëlische media hebben het nieuws intussen ook opgepikt.