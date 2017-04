Na brute verkrachting Kampen wil burgemeester avondklok voor asielzoekers

Burgemeester Bort Koelewijn komt met het idee om bewoners van het asielzoekerscentrum een avondklok te geven. Het idee komt naar aanleiding van een rechtsrond rondom de wrede verkrachting van een 17-jarig meisje in september vorig jaar.

In die zaak bekende een asielzoeker die in het asielzoekerscentrum in Dronten, vlakbij Kampen, woonde. Koelewijn praatte woensdag, een dag voor de rechtszaak tegen asielzoeker Samuel T., in gesprek met het slachtoffer en haar familieleden.

Daarbij gaf de familie aan het raar te vinden dat een man die uit een oorlogsgebied komt en mogelijk een trauma heeft, midden in de nacht dronken op straat rond kan struinen, meldt De Stentor. ‘Daar hebben ze wel een punt,’ aldus Koelewijn.

Verkrachting, bedreiging en diefstal

Tegen de Soedanees Samuel T. is een celstraf van elf jaar geëist. Hij stond woensdag terecht op verdenking van poging tot doodslag, verkrachting, afpersing en diefstal van het 17-jarige meisje in Kampen.

Het slachtoffer was onderweg naar huis toen T. haar ’s nachts van haar fiets schopte, mishandelde en beroofde. Volgens het Openbaar Ministerie is verkrachting, bedreiging en diefstal bewezen. T. kneep haar keel meerdere malen dicht, en duwde haar hoofd onder water. Daarmee is volgens het OM poging tot doodslag bewezen.

Volgens de officier van justitie werd het misdrijf bovendien niet in een opwelling gepleegd. ‘Samuel T. stond op de uitkijk. Hier ging voorbereiding aan vooraf.’ Hij zou haar meermaals hebben verkracht, en geprobeerd hebben haar te verdrinken in een sloot.

Een dag na zijn daden werd T. aangehouden in het asielzoekerscentrum in Dronten. Tijdens de rechtszaak op woensdag sprak T. eerdere verklaringen tegen. Zo zou hij per toeval op het meisje gebotst zijn, en haar niet van haar fiets hebben geschopt. Hij bekende de verkrachting, maar ontkende doodslag.

Hij had verder geen antwoord op de vraag waarom hij zijn misdrijven beging. Wel toonde hij berouw: ‘Ik heb haar toekomst totaal verspeeld. Ze is een onschuldig meisje, een dame. Ik neem genoegen met elke mogelijk straf. Ik wil dit hoofdstuk afsluiten,’ aldus T.

COA wil geen avondklok

De burgemeester van Kampen, die de asielzoeker naar eigen zeggen ‘nooit meer in Kampen wil terugzien’, wil in conclaaf met het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) of er iets aan gedaan kan worden, bijvoorbeeld door middel van een avondklok of nachtelijke begeleiding. ‘Er is geen juridisch kader om zulke maatregelen te nemen, maar misschien kan er naar de huisregels worden gekeken,’ aldus Koelewijn.

Het COA ziet niets in een avondklok. ‘Het azc is geen gevangenis. De bewoners hebben dezelfde rechten en plichten als ieder ander,’ aldus een COA-woordvoerder.

Eerder kwamen burgemeesters en gemeenten die probleemasielzoekers wilden opsluiten al in de problemen met de wet. Zo kreeg Jos Heijmans, burgemeester van Weert, begin dit jaar een aangifte aan zijn broek nadat hij een noodbevel afkondigde om een groep Noord-Afrikaanse probleemasielzoekers binnenshuis te houden tijdens de jaarwisseling.