Nederlander Peet van Es in Zuid-Afrika gedood ‘na uren marteling’

Vrijdagavond werd de 55-jarige Schiedammer Peet van Es op zijn Zuid-Afrikaanse boerderij na uren van martelingen bruut vermoord door vijf gemaskerde mannen. Zijn weduwe Arine Prins doet haar verhaal. ‘Hadden ze maar een kogel door zijn kop geschoten.’

Op vrijdagavond rond half negen zit Prins met een familievriend voor hun boerderij vlakbij de Zuid-Afrikaanse stad Barberton. Van Es zelf ligt boven op bed, omdat hij zich volgens het AD niet zo lekker voelt.

Vuilniszak over hoofd

Opeens stormen vijf gemaskerde mannen het terrein op en nemen Prins en de vriend hardhandig mee naar binnen, waar ze worden vastgebonden. Het is een roofoverval, want er wordt luidkeels om geld geroepen. Vervolgens gaan de overvallers naar boven, naar Van Es. Hij wordt vijf uur lang gruwelijk gemarteld, zegt zijn vrouw. Zelf weet ze niet precies wat er is gebeurd. ‘Hij sliep en lag al in bed. Ik heb hem ook niet meer gezien, want ze hebben mij beneden vastgebonden en heel nare dingen gedaan. Ik weet niet wat er boven is gebeurd,’ zegt Prins tegen RTV Rijnmond.

De overvallers probeerden haar te verkrachten en ook te wurgen. ‘Zo sprong er een op mijn borst, maar er werd ook een vuilniszak over mijn hoofd gedaan.’ Al die tijd hoorde Prins haar man gillen. ‘Houd je bek, riep ik nog. Ik dacht dat ze hem dan met rust zouden laten. Hij moet enorm veel pijn hebben gehad. Hadden ze hem maar gewoon een kogel door zijn kop geschoten,’ zegt ze tegen het AD.

Plaasmoorde

Fysiek zal ze wel weer herstellen, zegt ze, maar van binnen is ze kapot: ‘Mijn ziel is geraakt. Dat gaat niet over.’ Achttien jaar geleden vertrok het stel naar Zuid-Afrika. De laatste tijd ging het wat minder goed. Volgende week zouden ze terugkeren naar Nederland. De vliegtickets waren al gekocht. De overvallers namen verder alle waardevolle spullen mee.

De politie in Zuid-Afrika doet helemaal niets, zegt ook niets te kunnen doen, aldus Prins. Politiewoordvoerder Gerald Sedibe ontkent die aantijging tegenover het AD. Volgens hem waren niet alle mannen gemaskerd en is de vermoorde Nederlander eenmaal met een steekwapen gestoken. Lijkschouwing moet uitwijzen hoe Van Es precies om het leven is gekomen. Er is een uitgebreid onderzoek begonnen. Blanke boeren zijn geregeld het slachtoffer van zogenoemde plaasmoorde (boerderijmoorden). Officiële cijfers zijn er niet, maar volgens boerenvakbond Transvaal Agricultural Union hadden alleen al dit jaar 25 vergelijkbare moorden plaats.