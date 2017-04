PvdA’er Paul Tang ziet het liefst een nieuw Brexit-referendum

Europarlementariër Paul Tang (PvdA) hoopt op een nieuw referendum over Brexit. Door de uitslag is volgens hem veel spanning ontstaan, ook in het Verenigd Koninkrijk zelf.

‘Veel delen in Engeland hebben voor gestemd. Dat heeft de verschillen alleen maar op scherp gezet,’ zegt Tang zaterdag in het radioprogramma Spijkers met Koppen.

Schotland en Noord-Ierland

Hij noemt Schotland, dat een nieuw referendum wil over onafhankelijkheid en Noord-Ierland, waar hetzelfde issue speelt. ‘Men heeft een keuze gemaakt voor Brexit, maar weet eigenlijk niet voor welke Brexit,’ zegt hij. Op de vraag of hij op een nieuwe volksstemming hoopt, antwoordt hij: ‘Ik hoop dat eerlijk gezegd wel. (…) het lijkt me logisch dat er over twee jaar weer een stemming komt met: dit is wat we gewild hebben.’

De Britten stemden volgens hem voor een Brexit, omdat ze hoopten daarmee meer zeggenschap te krijgen over hun eigen grenzen en om minder geld aan de EU te hoeven uitgeven. ‘Er zijn leugens geweest in de campagne, dat staat buiten kijf,’ zegt Tang. ‘Over twee jaar zal waarschijnlijk blijken dat het geen geld heeft opgeleverd, maar juist geld heeft gekost.’ Een nieuw referendum moet kunnen, volgens hem, want het Britse parlement heeft daar de zeggenschap over.

Concurrent of partner

Wanneer Brexit gewoon doorgaat – de Britse premier Theresa May diende afgelopen week immers officieel de afscheidsbrief in – moeten ‘we’ volgens hem goed nadenken over wat voor scheiding dat dan wordt. ‘Wat we niet willen is nog een belastingparadijs vlakbij de deur, of het concurreren door lakse regels voor banken. De vraag is: wordt dat een concurrent of een samenwerkingspartner?’

Tot nu toe lijkt het erop dat zowel de Britten als de EU pitchen op een samenwerkingsverband. De Britse Brexit-minister David Davis en EU-hoofdonderhandelaar Michel Barnier onderstreepten afgelopen week beiden dat een handelsovereenkomst in eenieders belang is. Ook beloven de Britten met de EU samen te blijven werken op het gebied van terreurbestrijding en veiligheid.