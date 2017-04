Telegraaf spreekt van zwijgdeal politie over asielcijfers, politie ontkent

De Nationale Politie heeft geprobeerd te voorkomen dat De Telegraaf zou schrijven over het achterhouden van cijfers over criminaliteit door asielzoekers. Zou de krant niet publiceren, dan zou de redactie in ruil daarvoor ander nieuws krijgen van de politie.

Ook zou de krant ‘als kers op de taart’ een exclusief interview met korpschef Erik Akerboom krijgen, bericht De Telegraaf zaterdag.

Geen artikel over asielcijfers

De worst die werd voorgehouden in de vorm van ‘ander nieuws’ zou gaan over de ‘aanpak van bijvoorbeeld zakenrollers uit veilige landen en uitgeprocedeerde asielzoekers die het land weigeren te verlaten en onderduiken in de illegaliteit’. De krant zelf spreekt van een ‘zwijgdeal’.

Voorwaarde daarvoor zou zijn geweest dat De Telegraaf niet zou schrijven over fouten die de politie had gemaakt in de behandeling van een WOB-verzoek naar cijfers over criminaliteit onder asielzoekers. Aanvankelijk zou de politie hebben gezegd dat de gevraagde informatie niet bestaat. Daar kwam de politie vervolgens op terug, om de informatie alsnog niet te verstrekken. De reden die werd genoemd was het opsporingsbelang.

‘Fouten rechtzetten’

De politie gaf vrijdag in een verklaring toe dat er een ‘inschattingsfout’ is gemaakt in de behandeling van het WOB-verzoek en dat er intern opnieuw naar gekeken gaat worden. Zaterdag erkent een woordvoerder van de politie dat hij zich kan voorstellen dat bij de krant ‘de indruk is ontstaan’ dat de politie een deal probeerde te sluiten, en betreurt het.

Maar sprake van een ‘zwijgdeal’ is er volgens de politiewoordvoerder niet. Volgens hem wilde de politie de gemaakte fouten ‘slechts rechtzetten’ met een aanbod van ander nieuws uit het asieldossier. Ook zou het exclusieve interview met Erik Akerboom nooit zijn aangeboden. De woordvoerder benadrukt dat het ‘andere nieuws’ ook na het artikel van zaterdag nog steeds beschikbaar is voor de krant.

Hoofdredacteur Paul Jansen blijft bij het verhaal van zijn krant. ‘De politie is in deze kwestie niet erg geloofwaardig. Eerst werd gelogen over het bestaan van cijfers rond asielcriminaliteit, en nu worden weer onwaarheden verteld over pogingen om publicatie in De Telegraaf hierover te voorkomen. Ik vind het een aanfluiting. De politie moet betrouwbaar en transparant zijn.’