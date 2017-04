Verdachte antihomogeweld Arnhem vrij: zo staat het ervoor

Een twintigjarige man uit het Limburgse Gennep, die ervan werd verdacht betrokken te zijn bij de mishandeling van een homostel in Arnhem, is weer op vrije voeten. De man kent de vijf andere verdachten niet en nam niet deel aan de brute mishandeling zondagnacht.

Dat meldt justitie woensdag. De andere vijf verdachten van veertien en zestien jaar zitten nog vast en moeten donderdag voor de onderzoeksrechter in Arnhem verschijnen. Die bepaalt of de jongens, die sinds zondag in hechtenis zitten, twee weken langer mogen worden vastgehouden.

Vier tanden uit mond geslagen

Het Openbaar Ministerie (OM) verdenkt de jongens van openlijk geweld en het toebrengen van zwaar lichamelijk letsel – genoeg reden om de verdachten voorlopig niet vrij te laten. Een aantal verdachten meldde zich zelf bij de politie, nadat na de nachtelijke mishandeling op de Arnhemse Nelson Mandelabrug grote commotie ontstond. Het stel Jasper (35) en Ronnie (31) werd naar eigen zeggen aangevallen na een avondje stappen, toen ze hand in hand naar huis liepen. Op een gegeven moment werd er ‘homo’, ‘vies’ en ‘kan niet’ geroepen. Dat lieten Jasper en Ronnie niet over hun kant gaan. Daarna escaleerde het snel. Met een betonschaar werden de mannen tot bloedens toe gemolesteerd.

Ronnie raakte vier tanden kwijt. Zijn herstel zal nog wel even duren. ‘Ik kan voorlopig alleen babyvoeding eten,’ zei hij in tv-programma RTL Late Night. Het OM kan volgens een woordvoerder nog niets zeggen over de aanleiding voor de mishandeling. Mogelijk werd de groep agressief omdat de mannen hand in hand liepen, maar dat staat volgens justitie nog niet vast. Ook is nog niet bekend wie met de betonschaar zou hebben geslagen. ‘De verdachten worden gehoord en vervolgens met elkaars verklaringen geconfronteerd,’ aldus het OM.

Vreemde wending

Het verhaal kreeg maandagavond een vreemde wending, toen een van de verdachten via zijn advocaat aankondigde zelf aangifte te gaan doen tegen de homo’s. Advocaat Gerard Roethof zei in tv-programma Pauw dat zijn zestienjarige cliënt zelf is belaagd door het stel. Hij heeft de politie om camerabeelden gevraagd, maar of die er zijn, is niet bekend. Volgens Roethof zou er ook geen betonschaar tevoorschijn zijn gehaald. Deze opmerking leidde tot grote verbazing bij de slachtoffers. ‘Wij zijn geen vechtersbazen,’ lieten ze weten.

In de zaak rond de brute mishandeling van twee homo’s in Amsterdam oktober vorig jaar werd gisteren een succes gemeld. De politie heeft een tweede verdachte – een 23-jarige man uit Amsterdam – opgepakt die betrokken zou zijn geweest bij de mishandeling van een homo-echtpaar op de pont over het IJ in Amsterdam. In februari werd een eerste verdachte opgepakt, die inmiddels is vrijgelaten.

Hij blijft wel verdachte in deze zaak. Het homostel werd net als in Arnhem enorm toegetakeld. Zodanig, dat één van de twee mannen een schedelbreuk opliep. Ook hier ging het om ‘lichtgetinte’ daders.