80 uur werkstraf voor lynchfilmpje Sylvana Simons

De rechtbank van Amsterdam heeft uitspraak gedaan in de zaak-Sylvana Simons. Van de tweeëntwintig verdachten zijn er twintig veroordeeld. De straffen variëren van werkstraffen tot geldboetes.

De verdachten zijn veroordeeld voor onder meer opruiing en bedreiging. Dat meldt het ANP. Radio- en tv-presentatrice Sylvana Simons werd door tientallen mensen bedreigd en belaagd. Een man maakte een YouTube-video waarin Simons zou worden gelyncht door de racistische Ku Klux Klan. De 37-jarige maker van deze videomontage krijgt een werkstraf van tachtig uur opgelegd. Ook drie andere mannen krijgen een werkstraf. Zestien veroordeelden moeten een geldboete betalen met een maximum van 450 euro.

Selectie was nodig

Het Openbaar Ministerie (OM) zegt een selectie te hebben gemaakt. ‘Dat was nodig, anders waren hier nu zesduizend verdachten,’ zegt de rechtbank. ‘We hopen dat de verdachten de straffen zien als een signaal dat er grenzen zijn aan de vrijheid van meningsuiting,’ zegt de rechter. ‘Een mening geven mag. Maar wanneer deze mening een belediging, bedreiging, opruiing of discriminatie bevat, is er sprake van strafbaar gedrag.’

Het OM wilde met de vervolging een waarschuwing afgeven. ‘Wij hopen dat de uiteindelijk op te leggen straf een uitstraling heeft die ervoor zorgt dat het in het maatschappelijke debat minder op de man of vrouw wordt gespeeld en dat dit debat fatsoenlijker wordt gevoerd. Sociale media vormen een ver reikend platform en een arena voor het democratische debat, maar wel met een keerzijde, zoals we in dit geval hebben gezien.’

Meer nieuws, elke dag in je inbox? Meld je aan voor Elseviers nieuwsbrief >>

De bedreigingen aan het adres van Sylvana Simons begonnen nadat zij actie was gaan voeren tegen Zwarte Piet en ze namen in omvang toe toen Simons zich op 18 mei 2016 aansloot bij de politieke beweging DENK. Eind mei deed Simons aangifte, samen met DENK-leider Tunahan Kuzu. Eind december besloot ze om DENK te verlaten en haar eigen politieke partij op te richten: Artikel 1.