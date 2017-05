Klaver houdt halsstarrig vast aan ‘principes’

De impasse in de formatie is voor GroenLinks-leider Jesse Klaver geen reden om zich flexibel op te stellen. Vandaag liet Klaver weten nooit afstand te doen van ‘zijn principes’. Wel is hij bereid weer te gaan praten.

De fractievoorzitters gaan vandaag beurtelings langs bij informateur Edith Schippers. Klaver liet horen dat hij eventueel bereid is weer aan te schuiven, maar alleen als de andere drie partijen water bij de wijn doen. ‘Het motorblok’ moet hem tegemoetkomen op het dossier migratie. Dat is de strekking.

Klaver is alleen bereid weer aan te schuiven ‘als er inhoudelijk bewogen wordt’. Hij zegt niet bereid te zijn de door hem gestelde principiële grenzen te overschrijden. ‘Nooit’, zegt de 31-jarige leider van GroenLinks.

‘Geen combinatie onmogelijk’

VVD-leider Mark Rutte weigert vóór de onderhandelingen al inhoudelijke toezeggingen te doen. Hij zegt wel dat de VVD bereid is ver te gaan. ‘Geen combinatie is onmogelijk, behalve dan met de PVV,’ aldus de demissionair premier. Ook Lodewijk Asscher van de PvdA wil dat GroenLinks weer gaat onderhandelen. ‘Beide partijen moeten compromissen sluiten,’ zegt Asscher.

CDA-leider Buma liet weten dat hij hoopt dat Alexander Pechtold van D66 zijn oordeel over de ChristenUnie wil herzien. Buma zei na afloop van zijn gesprek met Schippers dat de blokkade zorgt voor complicaties. ‘Ik ken de inhoudelijke redenen ook niet. De combinatie met ChristenUnie is nog niet van tafel, omdat ie al van tafel werd geveegd nog voordat hij op tafel kwam.’

Krol en Wilders

Wilders volgde vanmorgen 50Plus-voorman Henk Krol, die als eerste op gesprek ging bij informateur Edith Schippers. De fractievoorzitters hebben vandaag de taak gekregen vooral duidelijk te zijn over mogelijke concessies, om zo de impasse te doorbreken.

De boodschap van Wilders aan Schippers is duidelijk. ‘Het speelkwartier is voorbij,’ schrijft de PVV-leider op Twitter. Hij wil dat de drie grootste partijen elk een informateur benoemen. Die informateurs moeten uitzoeken wat de mogelijkheden van de partij zijn, en welke concessies ze mogelijk wil doen.