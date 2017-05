Wijffels: ‘Buma blokkeert alle groene maatregelen’

CDA-leider Sybrand Buma houdt zijn poot stijf in de formatiebesprekingen. Hij voelt niets voor de standpunten van GroenLinks en blokkeert consequent alles wat ‘groen’ is. Dat denkt Herman Wijffels oud-informateur en CDA-prominent in het AD. Zelfs de VVD zou GroenLinks meer tegemoetkomen.

Het CDA zou voornamelijk dwarsliggen bij plannen van GroenLinks die burgers in de portemonnee treffen, zoals een vleestaks, een kilometerheffing of een belasting op verpakkingsmateriaal.

De deelnemers aan de coalitieonderhandelingen ontkennen de berichtgeving van het AD. Buma zegt vandaag dat de uitspraken over het klimaatbeleid ´voor de rekening van Herman Wijffels´ zijn. Ook Alexander Pechtold en Halbe Zijlstra zeggen zich niet te herkennen in het artikel van het Algemeen Dagblad. Ook Jesse Klaver heeft nog steeds vertrouwen in de formatie.

Lijnrecht tegenover GroenLinks

In een interview zegt Wijffels dat zijn partij, het CDA, lijnrecht tegenover onderhandelingspartner GroenLinks staat. De partij van Jesse Klaver wil zo snel mogelijk af van fossiele brandstoffen, en onderscheidde zich tijdens de verkiezingscampagne van alle partijen op het thema duurzaamheid. Buma vindt dat fossiele brandstoffen voorlopig belangrijk zijn, en wil pas over op een alternatief als dat goedkoper is.

Herman Wijffels is fel gekant tegen de stellingname van Buma, zegt hij in een interview met het AD. ‘Buma vindt dat de markt het klimaatprobleem moet oplossen. Dan legt een aantal mensen zonnepanelen op het dak en verder gebeurt er niets om het Klimaatakkoord van Parijs te realiseren.’

Wijffels (75) denkt niet dat dit onderhandelingstactiek is van de CDA-leider: ‘Hij heeft echt helemaal niets met dit thema.’ Op de suggestie dat Buma, wat klimaatbeleid betreft, lijkt op de Amerikaanse president Donald Trump, zegt Wijffels: ‘Ja! Dat is zo.’

Variant met ChristenUnie

Buma heeft van alle partijen het minste belang bij een regering met GroenLinks. Het CDA zal niet beschadigd raken als de onderhandelingen mislukken. Daarnaast is er nog een variant mogelijk met de ChristenUnie; die zou voor Buma wellicht wenselijker zijn. Een kabinet met de ChristenUnie is echter weer niet de wens van D66, die het liefst met GroenLinks in een kabinet gaat.