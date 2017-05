Claim voor schoolfoto tijdens offerfeest

Een islamitische moeder eist een schadevergoeding van 10.000 euro van een montessorischool. De school plande de jaarlijkse schoolfoto’s op de dag van het offerfeest.

De moeder voelt zich gediscrimineerd omdat haar dochters niet op de klassenfoto stonden. Het AD meldt dat de moeder in tranen uitbarstte tijdens de rechtszaak in Den Haag: ‘Weet u hoe het voelt als je dochtertje van 5 elke dag in de klas naar de foto kijkt en vraagt: “Mama, waarom sta ik hier niet op?” Dat kun je niet aan een kind uitleggen.’

School zocht naar oplossingen

Op het Haagse Maria Montessori werden vorig jaar in september – tijdens de week van het offerfeest – klassenfoto’s gemaakt. Niet handig, zegt de school, maar wel verklaarbaar: de schoolfotograaf kon niet op een andere dag.

Het bestuur van de school verklaart binnen twee weken alles op alles te hebben gezet om een alternatief te organiseren.

Een aantal islamitische kinderen had officieel vrij gekregen om het offerfeest thuis te vieren. De school kwam deze kinderen tegemoet door de leerlingen ’s ochtends vroeg op de foto te zetten, zodat ze daarna weer naar huis konden. De meerderheid van de islamitische leerlingen ging zo alsnog op de foto.

Ook heeft de school drie weken na het bezoek van de schoolfotograaf klassenfoto’s laten maken van de leerlingen die niet aanwezig waren voor de schoolfoto’s.

‘Schoolvoorbeeld van discriminatie’

Desondanks spreekt de advocaat van de islamitische moeder over een ‘schoolvoorbeeld van discriminatie’. ‘Door het fotomoment op een islamitische feestdag te plannen, zijn moslims getroffen,’ aldus advocaat Laura Zuydgeest. ‘De school heeft dan de plicht om alles in het werk te stellen om de schoolfotograaf op een andere dag te laten komen.’

De rechter ging mee in het voorlopige oordeel. ‘Ik denk niet dat het schoolbestuur genoeg heeft gedaan om het onderscheid dat is gemaakt door de foto op de islamitische feestdag te plannen, op te heffen,’ aldus de rechter.

Vorig jaar bleek dat tijdens islamitische dagen als het suikerfeest een groot aantal scholen de deuren sluiten. Op verschillende scholen in Amsterdam en Rotterdam zijn er te veel leerlingen die verlof zouden nemen om het suikerfeest te vieren, dus zijn ze niet open. In sommige gevallen wordt een studiedag ingepland.