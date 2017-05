Defensie schrikt van ‘oude zooi’ bij oefening in Polen

Het Nederlandse leger deed afgelopen winter mee aan een grote internationale militaire oefening Bison Drawsko in Polen. Die was bedoeld als signaal aan Rusland, maar heeft Defensie vooral op de eigen grote gebreken gewezen.

De uitgebreide training joeg Defensie schrik aan, schrijft De Telegraaf maandag. Een evaluatie door de Gezamenlijke Officieren Vereniging – een federatieve beroeps- en belangenvereniging binnen Defensie – maakt duidelijk dat het Nederlandse leger op kernpunten tekortschiet.

De Nederlandse militairen werkten tijdens de training samen met Poolse, Duitse, Canadese, de Estse, Belgische en Amerikaanse soldaten.

‘Het is oude zooi’

De grootste pijn zit bij de haperende logistiek, en er is een gebrek aan essentiële apparatuur als drones, radio’s en andere communicatiemiddelen. Het rapport is opgesteld door brigade-generaal buiten dienst en GOV-voorzitter Ruud Vermeulen. Hij zegt in de krant het bewonderenswaardig te vinden dat Nederland überhaupt heeft meegedaan.

Volgens hem liep het ingekrompen defensieapparaat – dat jaren te maken heeft gehad met forse bezuinigingen – in Polen ‘tegen de grenzen van het mogelijke’ aan. ‘Het is oude zooi. De verbindingsdienst zit met het slechtste van het slechtste,’ zegt Vermeulen onomwonden. Defensie zegt tegen De Telegraaf de punten uit het rapport te herkennen. Vermeulen sprak voor zijn rapportage met enkele bij de oefening betrokken leden, onder wie brigadegeneraal Jan Swillens, die het commando in Polen had.

Peperduur klimfeest

Eind maart heerste er nog grote woede over een peperdure klimexpeditie in de Himalaya, waaraan zeven mariniers meededen. Bij elkaar werd bijna 1 miljoen euro uitgetrokken voor dit ‘klimfeest’. Dat zorgde voor scheve gezichten in een tijd waarin Defensie zucht onder een chronisch gebrek aan geld en materieel. De klimexpeditie was een van de activiteiten in het kader van 350 jaar Korps Mariniers.

Om die groep van zeven warm te kleden, werd 276.000 euro gespendeerd. Daarbovenop kwam het contract met een gespecialiseerde reisorganisatie van bijna 280.000 euro, plus een extra salaris in de vorm van uitzendtoelagen – een kostenpost van zo’n 150.000 euro. Ook werd geld uitgegeven aan foto-apparatuur, huisvesting en voeding.

Naar verwachting wordt de komende jaren meer geld uitgetrokken voor Defensie. De vier politieke partijen die op dit moment met elkaar rond de formatietafel zitten, lijken ervan doordrongen dat meer geld noodzakelijk is.