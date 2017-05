Volkskrant en NRC roepen op tot GeenStijl-boycot

De Volkskrant en NRC Handelsblad hebben de aanval geopend op collega-medium GeenStijl. In een paginagrote advertentie roepen de kranten adverteerders op niet langer op de website te adverteren.

Het is het product van een rel die afgelopen week ontstond na een column van NRC-columnist Rosanne Hertzberger. Daarin maakt zij zich boos over de ‘objectificatie van vrouwen’ door Dumpert, de videosite van GeenStijl.

Teksten van reaguurders

GeenStijl kreeg de advertentie van de Volkskrant en NRC in handen, en heeft hem voortijdig gepubliceerd (zie onder aan dit bericht de volledige tekst). Nadat GeenStijl de brief lekte, publiceerden beide kranten hem ook online.

In de oproep wordt een aantal teksten van ‘reaguurders’ geciteerd, die werden geplaatst onder een stuk van een journaliste van de Volkskrant. GeenStijl – dat met de slogan ‘Tendentieus, ongefundeerd en nodeloos kwetsend’ zijn provocatieve aard niet onder stoelen of banken steekt – stelde reaguurders de vraag: Zou u haar doen? ‘De vraag bleek honderden reaguurders uit te nodigen tot het delen van verkrachtingsfantasieën en beledigingen,’ aldus de Volkskrant en NRC.

De kranten lijken hiermee direct gehoor te geven aan Hertzberger, die in haar column de Amerikaanse zaken tegen Fox-presentator Bill O’Reilly en voormalig Fox-directeur Roger Ailes aanhaalde. Daar trokken adverteerders zich terug nadat de mannen werden beschuldigd van seksuele intimidatie.

‘Gelukkig biedt het kapitalisme een mooie oplossing voor dat soort situaties,’ schreef Hertzberger vorige week. ‘Vrouwen zijn namelijk niet alleen maar borsten, benen en billen, ze zijn ook de belangrijkste consumenten van Amerika. Zij besluiten welke auto er wordt aangeschaft, zij besluiten waar de vakantie naartoe gaat en zij doen de boodschappen. Dus toen al die Fox-vrouwen collectief hun bazen begonnen aan te klagen, wilden steeds meer adverteerders niet meer worden geassocieerd met de show.’

De hoofdredacties van de kranten doen geen specifieke uitspraken over de advertentie. Plaatsvervangend Volkskrant-hoofdredacteur Pieter Klok zegt: ‘Wij reageren nooit op stukken die nog moeten verschijnen.’ En NRC-hoofdredacteur Peter Vandermeersch zegt dat de kranten ‘alleen het debat over GeenStijl willen faciliteren’. De redacties van de kranten zouden niet betrokken zijn bij de tekst, en Hertzberger zou als privépersoon optreden, en niet als medewerker van de krant. De brief is ondertekend door meer dan 100 vrouwen die werkzaam zijn in de journalistiek.

Aantal adverteerders trok zich al terug

Diverse adverteerders, waaronder Grolsch, WNF en De Persgroep, trokken zich deze week al terug na een rondgang door de Volkskrant. Later volgde ook het ministerie van Defensie. Diverse collega-journalisten reageerden verontwaardigd op de heksenjacht die werd ontketend tegen GeenStijl.

Het harde applaus voor de boycot van GeenStijl is huiveringwekkend. Nieuwe column: https://t.co/8oLtn8d9ZG pic.twitter.com/QvQxZNKcc9 — Roderick Veelo (@RVeelo) May 4, 2017

In de advertentie die zaterdag in de twee dagbladen verschijnt, worden adverteerders die nog wel op GeenStijl staan met naam en toenaam genoemd. ‘U kiest er ook voor om niet te adverteren op sites met porno of extreem geweld. Waarom dan wel hierop?’ aldus de advertentie. ‘Een site waar vrouwenvernedering en racisme de norm is, niet de uitzondering. Donderdag besloot defensie om zich voorlopig terug te trekken als adverteerder. Wij hopen dat meer bedrijven kritisch gaan nadenken over sites met een groot bereik, maar met een beperkt moreel besef.’

GeenStijl is overigens genomineerd voor de Pim Fortuynprijs, die zaterdag 6 mei (op de vijftiende sterfdag van Fortuyn) wordt uitgereikt. De Pim Fortuynprijs wordt geassocieerd met de vrijheid van meningsuiting en is bedoeld voor mensen die taboedoorbrekend zijn en in heldere taal stelling nemen.

De advertentie die zaterdag in NRC en de Volkskrant verschijnt (bron: GeenStijl):