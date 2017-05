Dijsselbloem: ‘Wij sluiten onszelf uit’

Jeroen Dijsselbloem gaat onder geen beding in een nieuw kabinet zitten. De demissionair minister van Financiën hoopt de zomer op het strand te kunnen doorbrengen, ‘en dan bedoel ik niet met Alexander Pechtold’.

Meer nieuws, elke dag in je inbox? Meld je aan voor Elseviers nieuwsbrief >>

Dit zegt Dijsselbloem in een interview met Het Financieele Dagblad. Hoewel de oproep aan de PvdA om deel te nemen aan de kabinetsformatie met de dag luider klinkt, is Dijsselbloem niet van plan overstag te gaan. Hij vindt onder meer dat duidelijk moet worden waarom de onderhandelingen met GroenLinks zijn vastgelopen. Ook zegt hij: ‘Heel veel partijen sluiten anderen uit, maar wij sluiten onszelf uit. Het punt is dat we een pak rammel hebben gehad nadat we het land hebben gered. Vindt u het goed als ik u naar de buren doorverwijs?’

‘Ontnuchterend’

Het PvdA-kopstuk is vastberaden zijn partij er weer bovenop te helpen: ‘Als PvdA zijn we erin tekortgeschoten onze achterban mee te nemen. Die zijn we ergens kwijtgeraakt. Dat is ontnuchterend.’ Het heeft er alle schijn van dat de demissionair minister van Financiën dit wil verhelpen door de sociaal-democratie beter aan de kiezer uit te leggen. Hij heeft ook nog een aanvullende verklaring: ‘Een brede genuanceerde partij is in dit gepolariseerde klimaat niet meer de eerste vluchtheuvel.’

Toch geliefd

Dijsselbloem is ervan overtuigd dat hij ondanks het zetelverlies (van 38 naar 9: een record) geliefd was bij de achterban. ‘Ondanks de eerlijke boodschap van de verkiezingen in 2012, dat we niets konden beloven omdat het crisis was, verwachtten de mensen toch iets heel anders van ons.’

Voor zijn opvolger heeft Dijsselbloem ook een boodschap: die moet ervoor zorgen dat de verzorgingsstaat betaalbaar blijft: ‘Laten we hopen dat een nieuw kabinet niet alleen maar bezig is met leuke dingen.’