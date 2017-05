Illegale migranten van Wij Zijn Hier kraken opnieuw pand in Amsterdam

De groep uitgeprocedeerde asielzoekers Wij Zijn Hier heeft weer een pand gekraakt. Een groep Somaliërs heeft zijn intrek genomen in een pand in Amsterdam Zuidoost.

Op de Facebook-pagina van de groep schrijft Wij Zijn Hier trots over de nieuwe locatie. Het betreft Haardstee 9-11in Zuidoost Amsterdam, in de buurt van de ArenA.

Volgens de website van Eigen Haard staat het bedrijvenpand te huur voor 3.000 euro per maand. Het betreft een pand van ruim 305 vierkante meter.

Miljoenen aan schade

Wij Zijn Hier meldt op Facebook dat het pand is gekraakt omdat de Bed- Bad- Brood-opvang in Amsterdam vol zit. ‘De nachtopvang heeft inmiddels wachtlijsten en dwingt ons om overdag op straat te zwerven zonder geld,’ aldus de groep. ‘Het geeft veel stress en we weten eigenlijk niet eens waar we naar het toilet kunnen gaan zonder geld.’

De groep belooft met respect om te gaan met het pand en de buren. De afgelopen jaren heeft de kraakgroep miljoenen aan schade aangericht in verschillende panden.

Jarenlange zwerftocht door Amsterdam

Eind vorig jaar nam een afdeling van de groep zijn intrek in twee peperdure panden in het centrum van Amsterdam. Het gaat om de groep die halverwege december een pand aan de Rijswijkstraat werd uitgezet, omdat de beheerder van het pand specifieke plannen had voor het gebouw. Ze lieten een ravage achter. De subgroep weigerde gebruik te maken van de illegalenopvang van Amsterdam.

Wij Zijn Hier zorgt al sinds 2012 voor problemen voor de gemeente Amsterdam. Destijds sloegen drie uitgeprocedeerde Eritreeërs een tent op aan de Nieuwe Herengracht, in een poging aandacht te vragen voor hun situatie. Wat volgde was een jarenlange zwerftocht door Amsterdam, waarbij steeds meer illegalen zich aansloten.