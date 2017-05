Fractie Amsterdam vindt D66 niet links genoeg

Als het aan de D66-afdeling in Amsterdam ligt, moet de koers van de partij socialer en barmhartiger. Dat zeggen drie kandidaat-lijsttrekkers vandaag in een interview met NRC.

De drie kandidaten spreken hun twijfels uit over de actuele koers van de partij. D66 moet naar links, is de consensus.

De fractie in Amsterdam heeft een nieuwe lijsttrekker nodig. De vorige leider van D66 in Amsterdam, Jan Paternotte, kwam hoog op de lijst voor de Tweede Kamerverkiezingen in maart dit jaar en is nu verkozen als Kamerlid in Den Haag. Hij leidde de Amsterdamse afdeling van D66 naar een grote overwinning in de gemeenteraadsverkiezingen van 2014. De partij haalde veertien zetels: een record. Voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog werd de PvdA verslagen in de hoofdstad. De vraag is of D66 daar opnieuw in zal slagen. De komende gemeenteraadsverkiezingen zijn in het voorjaar van 2018.

Volgens de eerste kandidaat voor het lijsttrekkerschap, D66-wethouder Abdeluheb Choho, moet de koers behoorlijk naar links. D66 zou zijn doorgeschoten naar een rechts-liberale koers. Choho pleit voor een sociaal-liberaal beleid, waar ‘het om mensen gaat en niet om cijfers’. Fractievoorzitter en medekandidaat Reinier van Dantzig is het met hem eens: ‘D66 moet eerst sociaal zijn, dan liberaal. Het mag allemaal best barmhartiger.’ Raadslid Dehlia Timman, de derde kandidaat, zegt: ‘Ach, het is toch weer: kansen voor iedereen.’ Timman wil zich meer onderscheiden op onderwijs en gelijke kansen.

Lijsttrekkersverkiezing

Een lijsttrekkersverkiezing met drie kandidaten die het onderling voornamelijk eens zijn, dat was bij de Partij van de Arbeid geen succes. Afgelopen najaar namen Diederik Samsom en Lodewijk Asscher het tegen elkaar op in een lijsttrekkersverkiezing. De bedoeling was dat dit tot nieuw elan zou leiden, maar het werd een fiasco. Mede omdat beiden weinig met elkaar van mening verschilden. Voor D66 Amsterdam is het te hopen dat ze dit scenario vermijden.

De verkiezing is op 29 mei.