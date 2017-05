IS roept op tot aanslagen via verkoopsites

De terroristische organisatie IS wil dat terroristen verkoopsites inzetten voor de jihad. Dit laat IS weten via Rumiyah, een online-magazine. Nietsvermoedende consumenten moeten door middel van online-advertenties in de val worden gelokt.

Dat meldt De Telegraaf. In het tijdschrift Rumiyah, dat door Islamitische Staat online wordt verspreid, geeft de organisatie onder meer de tip om een aparte kamer te reserveren, om daar lichamen van slachtoffers in te bergen.

Die slachtoffers zijn eerst gegijzeld en dan afgeslacht. Ook wordt opgeroepen om via sites als Marktplaats afspraken te maken met westerlingen, om ze op een onbewaakt moment te overmeesteren.

Aanslagen met vrachtwagens

De tactiek van IS is om door middel van oproepen een golf van geweld te veroorzaken. Een beproefd concept: eerder riep IS op om met behulp van voertuigen slachtingen aan te richten in westerse steden. De aanslag op 14 juli in de Franse badplaats Nice is daar een voorbeeld van. Een man reed met een vrachtwagen in op een menigte op de boulevard, waarbij meer dan tachtig doden vielen. In december werd in Berlijn een aanslag gepleegd op een kerstmarkt, en ook in Stockholm werd gebruikgemaakt van een auto.

De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid houdt de jihadistische tijdschriften in de gaten. ‘De weerstand tegen terrorisme moet op orde zijn. Ook wordt er gekeken naar signalen in de samenleving, die wijzen op een mogelijke aanslag,’ aldus een woordvoerder van de NCTV. Volgens hem zijn er nog geen concrete aanwijzingen over signalen via Marktplaats. ‘Er zijn voor zover ik weet geen gijzelingen met jihadistisch motief bekend in Nederland.’