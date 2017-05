‘Kabinet speelt Russische roulette met illegalen’

Staatssecretaris Klaas Dijkhoff (VVD) speelt ‘Russische roulette’ met afgewezen asielzoekers, is het oordeel van PVV-Kamerlid Sietse Fritsma. Dijkhoff kreeg vandaag kritische Kamervragen over het asielbeleid van het kabinet.

Het bericht dat vorig jaar 8.000 afgewezen asielzoekers zonder begeleiding zijn ‘losgelaten op de samenleving’, zorgt voor verontwaardiging onder Kamerleden. De PVV pleit ervoor illegalen zo veel mogelijk vast te zetten als ze niet begeleid het land kunnen worden uitgezet.

Illegalen die zijn afgewezen voor het kinderpardon, blijven vaak in Nederland. Lees hier hoe de Kamer toch pleitte voor versoepeling van het pardon.

Criminaliteit

In heel 2016 zouden 8.000 migranten ‘zonder toezicht zijn vertrokken’. In de eerste twee maanden van 2017 waren het er 2.000. Waar die migranten zijn gebleven, is onbekend. Het gros van de migranten die in Nederland blijven, komt terecht in de illegaliteit, zeggen hulporganisaties.

Dijkhoff ruziet al jaren met landen als Marokko en Algerije, die in veel gevallen weigeren om afgewezen asielzoekers terug te nemen. Noord-Afrikaanse landen gebruiken asielzoekers volgens critici als chantagemiddel om Europese landen geld af te troggelen als ze afwillen van afgewezen asielzoekers.

Ter Apel en Groningen hebben al maanden te kampen met problemen door honderden, vaak criminele, afgewezen asielzoekers.

‘Russische roulette’

Fritsma legt de schuld bij het beleid van de VVD. ‘Duizenden illegalen laat u los op de samenleving. Dat is een politieke keuze van de VVD,’ zegt de PVV’er. ‘Als internationale regels u belemmeren om een strenger beleid te voeren, dan moeten die regels worden aangepast.’

Volgens Fritsma bewijzen de aanslagen in Stockholm en Londen – vermoedelijk gepleegd door afgewezen asielzoekers – dat het kabinet ‘Russische roulette’ speelt met illegalen die niet worden uitgezet.

Reportage: ‘Vechten tegen het systeem’ – zo leven de krakende illegalen van Wij Zijn Hier

‘Rekening houden met de rechtsstaat’

Dijkhoff legt uit dat hij inderdaad juridisch te weinig ruimte heeft om vreemdelingen in bewaring te stellen. Het beleid is gericht op uitzetten, aldus de staatssecretaris. ‘Als wij daarin worden belemmerd, komt dat vaak door de interpretatie van Europese rechters. Op Europees niveau heb ik gepleit om de regels omtrent het in bewaring stellen van vreemdelingen, duidelijker te maken.’

‘We moeten ruimte hebben om mensen vast te zetten in afwachting van uitzetting. Maar als de rechter mij terugfluit, houd ik wel rekening met de rechtsstaat,’ verklaart Dijkhoff.