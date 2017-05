Schippers informeert Kamer, ondanks verzet

Deze week wordt de Tweede Kamer nog geïnformeerd over de formatie van informateur Edith Schippers. PVV-voorman Geert Wilders en SP-leider Emile Roemer eisten vandaag tekst en uitleg over de stand van de formatie.

De partijen aan de formatietafel stemden in de Kamer tegen het voorstel van de SP en de PVV over een brief van de informateur. Daardoor werd het plan per meerderheid verworpen.

SP en PVV zijn het wachten beu. Dit willen de partijen weten van Schippers

Schippers geeft toch gehoor aan de oproep, naar aanleiding van een gesprek met Kamervoorzitter Khadija Arib. Die zegt ‘het gevoel dat in de Kamer leeft’ te hebben overgebracht aan Schippers, ondanks het feit dat er geen meerderheid was voor de oproep.

‘Proces heeft tijd nodig’

De informateur komt deze week ‘zo snel mogelijk’ met een brief aan de Kamer. De PVV en de SP hopen ook nog op een kort debat over de brief.

Of er veel te debatteren is, valt nog te bezien. Verwacht wordt dat de informateur weinig inhoudelijks zal melden over de voortgang van de formatie. Wilders wil weten over welke onderwerpen de partijen het al eens zijn, en hoe lang de formatiegesprekken nog zullen duren. ‘Het dreigt zo nog te gaan lukken met GroenLinks ook,’ aldus de PVV-leider.

De formatiepartijen voelen weinig voor het weggeven van dit soort informatie. VVD, D66, CDA en GroenLinks zeggen dat het onderhandelingsproces tijd nodig heeft. ‘Als je tussentijds mededelingen doet, neemt de kans aanzienlijk af dat de onderhandelingen succesvol worden afgerond,’ zei Rutte tegen journalisten op het Binnenhof.

Kamer hekelt radiostilte

In de Kamer kregen de partijen aan de formatietafel ervan langs. De andere fracties hekelen de radiostilte. Wekelijks brengt Schippers de pers op de hoogte, maar de Kamer wordt slecht geïnformeerd, volgens Wilders.

‘Die verlovingsfase tussen de VVD en GroenLinks duurt nu al weken en ik wil wel eens weten of dat huwelijk – dat vernietigend zou zijn voor Nederland – inderdaad gaat plaatsvinden,’ zegt Wilders.