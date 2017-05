Leven als de Profeet: vijf vragen over salafisme

In Nederland groeit de weerstand tegen de streng-orthodoxe islamitische stroming salafisme. Vanuit de Tweede Kamer, maar ook vanuit de moslimgemeenschap. ‘Tijd voor een proefproces.’ Vijf vragen.

Vrouwen die gezichtsbedekkende sluiers dragen, een buschauffeur die geen handen wil schudden, imam Fawaz Jneid die Ayaan Hirsi Ali in 2004 ernstige ziektes toewenste, imam Suhayb Salam die in 2014 in een preek riep dat Nederlandse basisscholen islamitische kinderen ‘kapotmaken’ omdat ze hun leren dat ongelovigen en gelovigen gelijk zijn – het zijn enkele voorbeelden van salafistische uitingen die de afgelopen jaren voor ophef zorgden.