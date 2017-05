Leverde drugslab Brunssum vechtpillen aan IS?

In het Limburgse Brunssum is een drugslab ontdekt dat mogelijk pillen leverde aan jihadstrijders in het Midden-Oosten. Dinsdag liet de politie weten dat het lab ontmanteld was, en dat er tienduizenden pillen waren gevonden. Ook lagen er grondstoffen voor nog eens 300.000 extra pillen.

Meer nieuws, elke dag in je inbox? Meld je aan voor Elseviers nieuwsbrief >>

Dat meldt de Telegraaf. Het gaat om zogeheten Captagon capsules. Een medicijn dat tot 1986 in omloop was, maar dat door de hoge verslavende werking door de Wereldgezondheidsorganisatie werd verboden. De capsules bevatten amfetamine en cafeïne, en worden gebruikt om vermoeidheid weg te nemen, angst af te remmen en de concentratie te bevorderen. Deze pillen van Captagon, met amfetamine en cafeïne als daadwerkelijke bestanddelen, werden niet eerder aangetroffen bij het ontmantelen van een drugslab in Nederland.

Midden-Oosten

De Telegraaf legt de link met IS-strijders in het Midden-Oosten, waar dezelfde Captagontabletten veelvuldig zijn gevonden. De politie heeft nog niet bevestigd dat het lab in Brunssum tabletten leverde aan IS-strijders, maar houdt wel rekening met het scenario. Twee verdachten zijn bij het ontmantelen van het drugslab aangehouden.

Captagon is een pil die veel wordt gebruikt in het Midden-Oosten. Jihadstrijders maken er dankbaar gebruik van om dagen achter elkaar door te vechten. In het Midden-Oosten worden jaarlijks miljarden van dit soort tabletten onderschept. Ook worden ze in Syrië, Jordanië en Libanon geproduceerd.

Drugs en oorlog

Gebruik van dergelijke verdovende middelen kwam in recente oorlogvoering dikwijls voor. Soldaten gebruikten het in de Tweede Wereldoorlog om de concentratie te bevorderen en om lang wakker te blijven.