Nabestaanden MH17 overwegen Oekraïne aan te klagen om luchtruim

Nabestaanden van de slachtoffers van de ramp het vlucht MH17 in juli 2014 overwegen Oekraïne aan te klagen. Volgens de nabestaanden had het land het luchtruim moeten sluiten.

‘Ik denk dat wij een morele plicht hebben te vechten voor onszelf en al die andere mensen die in een vliegtuig stappen. Daar moet het veilig zijn,’ zegt Thomas Schansman tegen RTL Nieuws. Schansman verloor zijn zoon Quinn en is een van de nabestaanden die hopen Oekraïne veroordeeld te krijgen.

Uit het weekblad: wat doen Russische hackers met MH17-informatie?

Duitse nabestaanden

Zij overwegen sterk zich aan te sluiten bij een aantal Duitse nabestaanden die een zaak hebben aangespannen bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. De vier Duitse nabestaanden worden vertegenwoordigd door Elmar Giemulla.

De Onderzoeksraad voor Veiligheid stelde in oktober 2015 naar aanleiding van het eindrapport over het onderzoek naar de MH17-ramp dat Oekraïne het luchtruim had moeten sluiten. Het vliegtuig – dat van Amsterdam naar Kuala Lumpur vloog – had nooit boven Oost-Oekraïne mogen vliegen, waar het toestel werd neergehaald.

Wapensystemen die burgervliegtuigen kunnen bereiken

‘De Oekraïense autoriteiten hebben niet overwogen om het luchtruim boven het oostelijk deel van Oekraïne geheel te sluiten voor de burgerluchtvaart,’ aldus het oordeel van de Onderzoeksraad toentertijd.

‘In de verklaringen van de Oekraïense autoriteiten […] was sprake van de inzet van wapensystemen die kruishoogte van burgervliegtuigen kunnen bereiken. Deze verklaringen gaven […] voldoende aanleiding om het luchtruim boven het conflictgebied uit voorzorg te sluiten.’