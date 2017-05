Ondergedoken locoburgemeester wakkert debat over motorbendes aan

Fracties in de Tweede Kamer reageren geschokt van het feit dat een locoburgemeester drie weken lang ondergedoken zat vanwege bedreigingen van motorclub-leden. Bouke Arends uit Emmen vluchtte naar het Verenigd Koninkrijk nadat het clubhuis van No Surrender door de gemeente werd gesloten.

Het Openbaar Ministerie (OM) spoorde Arends (51) aan om het land te ontvluchten na serieuze bedreigingen aan zijn adres. ‘Volgens het Openbaar ministerie was er een link tussen de bedreigingen en de sluiting van het clubhuis van No Surrender. Op advies van het OM zat ik drie weken ondergedoken in Groot-Brittannië,’ zei Arends vrijdag.

Politie pleit voor een verbod op motorclubs, maar kan dat wel?

‘Omgekeerde wereld’

Ongehoord dat een locoburgemeester moet onderduiken vanwege bedreigingen, is het gevoel in Den Haag. Kamerleden reageren verontwaardigd op het nieuws, dat het debat over motorbendes aanwakkert.

‘Het is de omgekeerde wereld,’ zegt SP’er Ronald van Raak tegen De Telegraaf. ‘Het hoort niet zo te zijn dat die bestuurders moeten onderduiken. Die bendes moeten opgerold!’

Demissionair minister van Veiligheid en Justitie Stef Blok kan tijdens het vragenuurtje deze week een reeks vragen verwachten over motorbendes en de beveiliging van lokale bestuurders.

‘Dit toont nog eens aan dat deze outlaw motorclubs snel verboden moeten worden. Ik wil weten hoe de minister mensen gaat helpen die wel durven op te treden,’ aldus Madeleine van Toorenburg (CDA). PVV-Kamerlid Lilian hekelt het lange proces. ‘Het OM is al jaren bezig met pogingen om criminele motorclubs te verbieden. De minister is hier aan zet, want het duurt allemaal te lang.’

‘Niet van No Surrender zelf’

Het Openbaar Ministerie onderstreept overigens het feit dat de bedreigingen niet van No Surrender zelf komen. Het betreft geen bedreigingen van ‘actieve leden’, stelt het OM.

Ook de motorclub zelf ontkent achter de bedreigingen te zitten. ‘Wij doen alles volgens het boekje. Het is een hetze van het Openbaar Ministerie richting No Surrender. De bedreiging komt niet bij de motorclub vandaan, daar durf ik mijn hand voor in het vuur te steken,’ zegt No Surrender-leider Henk Kuipers tegen RTV Drenthe.