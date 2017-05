Kabinet met ChristenUnie nu al van de baan

Een dag onderhandelen tussen Alexander Pechtold van D66 en Gert Jan Segers van de ChristenUnie levert niets op. De twee partijen zijn er onder leiding van informateur Edith Schippers niet uitgekomen.

Daags na het besluit van Schippers dat de ChristenUnie aan moet schuiven bij het motorblok van VVD, CDA en D66, gingen Alexander Pechtold en Gert Jan Segers met elkaar om de tafel.

Meer nieuws, elke dag in je inbox? Meld je aan voor Elseviers nieuwsbrief >>

Dit tête-à-tête onder leiding van Edith Schippers is bedoeld om de onderlinge verschillen te overbruggen. Een urenlang gesprek tussen Segers, Pechtold en verkenner Schippers zal niet leiden tot nieuwe onderhandelingen, aldus Alexander Pechtold. Gert Jan Segers over het gesprek: ‘Het gaat niet over persoonlijke verhoudingen. We hebben gekeken wat er onder de streep overbleef. Toen hebben we elkaar diep in de ogen gekeken en gezegd: “Nee, dit heeft geen zin.”‘

Afwachtende Alexander Pechtold

Vanmorgen nog werd bekend dat de fracties van zowel de ChristenUnie als D66 instemming gaven met de poging om te formeren. Daarna werd besloten om eerst onder vier ogen de verschillen te bekijken.

D66-leider Pechtold liet al sinds het vastlopen van de onderhandelingen met GroenLinks weten weinig te voelen voor een regering met ChristenUnie. Hij stelde gisteren zelfs een alternatief met vijf partijen voor. Met de ChristenUnie zou een meerderheid van 76 zetels te nipt zijn voor een stabiele regering. Daarnaast staan de twee partijen lijnrecht tegenover elkaar over het medisch-ethische ‘voltooid leven’-vraagstuk. Er waren overigens nog meer punten waarop de twee partijen grote verschillen hadden.

Constructieve opstelling

Maandag liet Segers weten zich constructief op te stellen, als de formatiepoging een serieuze kans kreeg. Hij liet weten dat er wat hem betreft geen breekpunten zijn. Pechtold is daar blij mee: ‘Dat klinkt in ieder geval beter dan: er is een breekpunt. Maar ik wil weten wat dat betekent,’ zegt Pechtold. De D66-voorman weet dat de christelijke fractie tegen het voltooid leven-standpunt van zijn partij is.

Nu de onderhandelingen tussen het motorblok en de ChristenUnie vruchteloos zijn gebleken, rijst de vraag naar een alternatief.