Rechter: geen chemo als kind (12) dat niet wil

De twaalfjarige David uit Noord-Holland, die kanker heeft, hoeft niet tegen zijn wil een chemokuur te ondergaan. De kortgedingrechter in Alkmaar besloot vrijdag dat de wens van het kind moet worden gerespecteerd.

Davids ouders zijn gescheiden en verschillen van mening over het behandelplan van hun zoon. De moeder, die met de jongen op Texel woont, accepteert de wens van haar zoon om niet verder te worden behandeld. De Groningse vader van de twaalfjarige spande een kort geding aan. Door het geschil werd David onder toezicht gesteld van de stichting De Jeugd- en Gezinsbeschermers.

‘De rechter heeft alleen gekeken naar de vraag of Davids wens moest worden gerespecteerd. In lijn met de wettelijke regels,’ zegt persrechter Gerda van Dijk tegen het Noordhollands Dagblad. ‘Deze beslissing staat ook los van de wensen van de ouders.’

Hersentumor

In november vorig jaar werd bij de jongen een hersentumor ontdekt. De tumor is weggehaald, en een bestraling van zes weken volgde. In maart had hij een chemokuur moeten ondergaan om zijn overlevingskans te vergroten. Maar het kind wil geen medische behandeling meer. Hij ziet op tegen de bijwerkingen van de chemotherapie.

Na onderzoek door een jeugdpsychiater op verzoek van de Raad voor de Kinderbescherming, is de jongen ‘wilsbekwaam’ verklaard. Ook stelde de psychiater vast dat David niet depressief is en een sterke wil heeft om te leven, maar ook dat hij in staat is om na te denken over de dood. De behandelend arts en zijn moeder besloten de wens van het kind te respecteren.

Zijn vader weigert het staken van de behandeling te accepteren en spande een rechtszaak aan tegen de bewindvoerder.

De rechter heeft begrip voor de vader, maar vindt het belangrijker de wens van het kind te respecteren.