Migratie splijtzwam na wekenlang formeren

De kabinetsformatie tussen de VVD, CDA, D66 en GroenLinks is vastgelopen. Dat maakt informateur Edith Schippers vanavond bekend. De informateur heeft haar opdracht tot een formatie teruggegeven aan de voorzitter van de Tweede Kamer, Khadija Arib.

Schippers belegde voor zeven uur een korte persconferentie. Daarin zette ze uiteen waarom de partijen geen onderlinge overeenstemming hebben bereikt. Schippers levert zo spoedig mogelijk een formatierapport in bij de Tweede Kamer. Daarmee is de opdracht tot het formeren van een kabinet weer terug bij de Kamervoorzitter.

Het is niet gelukt, zo begon Schippers, ‘Er komt geen nieuw kabinet met VVD, CDA, D66 en GroenLinks.’ Schippers benadrukt dat er hard gewerkt is om met de vier deelnemende partijen tot een akkoord te komen. ‘Er was vertrouwen, aan de inzet lag het niet, maar de verschillen waren gewoon te groot,’ verklaart Schippers.

Migratie

Volgens Edith Schippers werd er vandaag onderhandeld over het onderwerp migratie. Dat was voor de formerende partijen het punt waarop de onderhandelingen vastliepen. ‘Bij het onderwerp migratie lag de drempel te hoog,’ zegt Schippers, nogmaals benadrukkend dat het niet aan de inzet van de deelnemende partijen lag.

Er waren meer onderwerpen waarop de partijen grondig van mening verschilden. Uit de verkiezingsprogramma’s bleek ook dat de verschillen tussen de partijen groot waren, die kloof werd door Schippers niet gedicht. ‘Alle grote onderwerpen lagen op tafel,’ zegt Schippers, ‘en er werd ook overeenstemming bereikt over deelonderwerpen. Maar deelonderwerpen vormen nog geen regeerakkoord.’

‘Klimaat en inkomen waren ook moeilijke onderwerpen,’ zegt Schippers, ‘maar ik herkende me niet in de verslaglegging van de media.’

Reactie formerende partijen

De vier partijen reageerden in ongeveer gelijke bewoordingen. ‘Er zijn serieuze onderhandelingen gevoerd. Spijtig dat het niet gelukt is, maar het land moet geregeerd worden,’ zegt Mark Rutte. Buma en Pechtold noemden het stranden van de onderhandelingen een ‘teleurstelling’.

Buma liet weten dat nu aan de Kamer is om in debat te gaan over de formatie. Pechtold benadrukte dat deze combinatie van partijen zijn voorkeur genoot. Ook Klaver liet weten dat de onderlinge kloof te groot was om te overbruggen.

