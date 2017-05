Schippers: onderhandelende partijen botsen over deze onderwerpen

Na een brief te hebben verstuurd over de voortgang van de coalitieonderhandelingen, doet informateur Edith Schippers iets meer uit de doeken. De onderhandelende partijen VVD, CDA, D66 en GroenLinks botsen af en toe flink met elkaar, onder meer over migratie en het klimaat.

Er wordt volgens Schippers wel al geschreven aan een regeerakkoord, omdat er op sommige punten wel al overeenstemming is bereikt.

Duur van onderhandelingen blijft mysterie

Deze week hebben de onderhandelende partijen het onder meer gehad over migratie, veiligheid, wonen, landbouw, gas, arbeid, en zorg. Verder wil Schippers over de inhoud nog altijd niet veel meer kwijt. De onderwerpen waar de partijen het wél over eens zijn, blijven daarmee nog in nevelen gehuld.

Ze wil bovendien ook niet zeggen hoe lang het nog gaat duren. Het ene onderwerp is volgens Schippers zwaarder dan het andere, waardoor een overeenstemming over de helft van de onderwerpen niet automatisch betekent dat de onderhandelingen ook halverwege zijn.

Wel wil ze nog altijd dat er voor het zomerreces een kabinet is gevormd. ‘Ik geloof nog steeds dat we eruit kunnen komen.’ Maar ze zegt niet te weten of dat ook echt gaat lukken. Ze benadrukt nogmaals dat iedereen zijn best doet om een akkoord van de grond te krijgen.

Schippers houdt afstand van uitspraken Wijffels

Het AD berichtte donderdagochtend dat CDA-leider Sybrand Buma milieumaatregelen zou blokkeren die de burger zijn portemonnee aantasten. CDA-prominent Herman Wijffels haalde hard uit naar Buma: ‘Buma’s idee, dat hij ventileert aan de onderhandelingstafel, dat de markt dit kan oplossen, getuigt van een volstrekt onbegrip van wat er aan de hand is.’

Schippers wil daar niet op ingaan. Volgens haar wordt er serieus onderhandeld, en ja, daarbij kan het ‘flink botsen’.

De onderhandelaars konden zich in ieder geval niet vinden in het beeld dat werd geschetst. ‘Ik heb veel verhalen in kranten gezien en daar klopt weinig van,’ aldus VVD-Kamerlid Halbe Zijlstra. En GroenLinks-leider Jesse Klaver liet weten ‘veel vertrouwen in het proces en alle collega’s daar aan tafel’ te hebben.