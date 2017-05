SGP-islamposter met bom in de ban na ophef op sociale media

De jongerentak van de christelijke partij SGP gaat een poster over een islambijeenkomst veranderen. Op de poster staat een bom afgebeeld, iets wat ophef veroorzaakte op internet.

De bom wordt verwijderd en maandagavond verschijnt een nieuwe versie van de poster.

Debat met Van der Staaij

Het is een advertentie voor een debat dat op 23 juni in het Gelderse Oldebroek gehouden wordt. Het debat gaat over de vraag: ‘Is de islam een bedreiging voor Nederland?’ SGP-partijleider Kees van der Staaij is discussieleider en spreker tijdens het debat.

De jongerenorganisatie viel het maandag op dat de poster onderwerp van discussie was op sociale media. ‘We hebben een fout gemaakt,’ zegt Dirk van Horssen, bestuurslid van de SGP-jongerenorganisatie. Hij noemt het een ‘lichte communicatiefout’.

Volgens hem was er sprake van ‘haastwerk’ bij het maken van het ontwerp van de poster, die alleen digitaal verscheen en verspreid werd via Facebook en Twitter. De poster werd ontworpen door het landelijk bureau van SGP-jongeren.

Geen provocatie

‘Het was niet de bedoeling om te provoceren. We hebben de bom niet aan de islam willen liëren. Dat zou discriminatie zijn en daar staan we niet achter’, zegt Van Horssen tegen Omroep Gelderland.

De jongerenorganisatie van de SGP is met ongeveer 7.300 leden de grootste en oudste politieke jongerenorganisatie in Nederland.