Vertragingen bij Eindhoven Airport verwacht door instorten parkeergarage

Zaterdagavond is een deel van een nieuwe parkeergarage bij Eindhoven Airport ingestort. Volgens de marechaussee zijn geen gewonden gevallen. Wel verwacht het vliegveld vertraging vanwege de ingestorte garage.

Het personeel dat zaterdag nog aan de garage had gewerkt, was vertrokken toen een deel van de nieuwe parkeergarage was ingestort. De garage – een bouwproject van BAM – was nog in aanbouw toen deze instortte: in juli zou het bouwwerk in gebruik worden genomen.

Verantwoordelijkheid bij BAM

Woordvoerder Jan Kempkens van BAM zegt dat het bedrijf nog niet weet hoe de garage had kunnen instorten. ‘Ik dacht: “Wow, hoe is dit mogelijk?”’ aldus Kempkens, die snel ter plaatse was. ‘We moeten zorgvuldig onderzoeken wat de oorzaak is. Dat moet zorgvuldig gebeuren. We hebben een schade van deze omvang nog nooit meegemaakt bij BAM. Het gaat om een beproefde methode van bouwen.’

BAM moet naar verwachting zelf opdraaien voor de kosten. Het betreft een bouwwerk van 13 miljoen euro, dat nog niet is opgeleverd. De verantwoordelijkheid ligt dan ook nog bij het bouwbedrijf.

Sprake van een ramp

Voor het Eindhovense vliegveld bleven de problemen beperkt. Even viel de stroom uit, waardoor een aantal uitgaande vluchten werd vertraagd. Eindhoven Airport kon snel de noodstroom inschakelen, en na twee uur werd de reguliere stroomvoorziening weer hersteld.

Toch spreekt Joost Meijs, directeur van Eindhoven Airport, van een ramp. ‘Gelukkig zijn er geen slachtoffers gevallen. We zorgen ervoor dat het terrein de komende dagen veilig is en dat er niemand op kan.’

Het vliegveld roept reizigers op eerder dan gepland aanwezig te zijn voor hun vlucht. De directie van Eindhoven Airport vreest voor files en extra vertragingen.