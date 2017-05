‘Vervroegde vrijlating is een schande’

Politici spreken er schande van dat een Poolse man die een echtpaar en hun jonge kleindochter doodreed, vervroegd is vrijgelaten omdat zijn vriendin hoogzwanger was. De discussie over voorwaardelijke invrijheidstelling is weer opgelaaid, ook in Den Haag.

Doodrijder Sebastiaan D. kreeg strafonderbreking toegezegd om zijn vriendin te bezoeken, die op het punt stond te bevallen. Hij mag niet meer terugkeren naar Nederland. Staatssecretaris Klaas Dijkhoff (VVD) van Veiligheid en Justitie probeerde nog een stokje te steken voor de vrijlating, maar tevergeefs.

Kamermeerderheid voor verandering wet

‘Nabestaanden krijgen levenslang en de dader lacht justitie uit. Een schande is het,’ zegt PVV-Kamerlid Gidi Markuszower tegen RTL Nieuws. De PVV is ziedend en vindt, net als de VVD en het CDA, dat de wet moet worden aangepast.

De Telegraaf berekent dat daar een Kamermeerderheid voor is. De christelijke partijen en 50plus pleiten eveneens voor het uitzitten van straffen. Een probleem: GroenLinks en D66, twee van de vier partijen aan de formatietafel, liggen dwars.

RSJ pleitte voor strafonderbreking

Critici van de huidige wetgeving stellen dat veroordeelden die tweederde van de straf hebben uitgezeten, vrijwel automatisch recht krijgen op vervroegde vrijlating. De zaak van Sebastiaan D. is extra schrijnend, omdat de Pool er nog maar de helft van zijn tijd op had zitten toen hij strafonderbreking kreeg toegezegd. Omdat D. geen geldig verblijfsvergunning heeft, hoeft hij niet – zoals normaal wel het geval is – terug de gevangenis in na de strafonderbreking.

In het geval van D. lag de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ) dwars, zegt een woordvoerder van Dijkhoff. Dijkhoff wilde voorkomen dat D. vroegtijdig werd vrijgelaten, omdat de belangen van de doodrijder volgens de staatssecretaris niet opwegen tegen die van de nabestaanden. De RSJ bepaalde dat D. wel moest worden vrijgelaten.