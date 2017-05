‘VVD heeft milieubeleid op de kaart gezet’

De VVD is best bereid groene maatregelen te nemen, en heeft in het verleden de beste milieuministers geleverd, volgens oud-minister Pieter Winsemius.

Met groene hoofdstukken in het mogelijk aanstaande regeerakkoord moet het wel goed komen volgens de VVD-coryfee: ‘Rutte heeft een hart voor het milieu.’

VVD en CDA groener

Tijdens de kabinetsformatie duiken links en rechts partijprominenten op. Donderdag hekelde oud-informateur en CDA-prominent Herman Wijffels dat ‘Buma alle groene maatregelen blokkeert’. Het CDA zou meer meegaand moeten zijn over duurzame onderwerpen, vindt Wijffels.

Winsemius is het met hem eens. Rechtse partijen moeten groene maatregelen aangrijpen. Maar de milieuministerpost moet niet per se naar GroenLinks gaan. Eerder noemde de VVD’er het ‘link’ als GroenLinks het ministerie van milieu voor zich opeist.

‘Niet op de GroenLinks-manier’

In het AD zegt Winsemius zondag dat de VVD en het CDA duurzamer zijn dan ze lijken. Daarmee echoot hij de duurzaamheidscommissie van het CDA, die tegen elsevier.nl zegt zich in te willen zetten voor het klimaat, ‘zolang het niet allemaal op de GroenLinks-manier gaat’.

‘Mijn partij is niet zo tegen duurzaamheid als ze zich soms profileert. Wij hebben milieubeleid op de kaart gezet met ministers als Ginjaar, Nijpels en ik,’ aldus Winsemius.

Wat de VVD’er betreft moet het CDA zich ook neerzetten als groene partij. ‘Het CDA is onder Buma veel minder duurzaam dan vroeger. De partij heeft zich rechts van de VVD willen profileren. Maar daarmee heeft de partij wel een probleem gecreëerd: rentmeesterschap was altijd een kernwaarde van het CDA. Dat is gewoon een ander woord voor duurzaamheid.’

’75 plus-mastodonten’

Voor de VVD is de energietransitie een lastig dossier geworden tijdens het formatieproces. De partijtop die onderhandelt met het CDA, D66 en GroenLinks ziet wel iets in een duurzamer beleid, ‘groenrechts’ genoemd. VVD-coryfeeën hekelden recentelijk het overleg met GroenLinks, maar volgens de JOVD is er sprake van een generatiekloof.

‘Mastodonten van 75 plus verzetten zich tegen samenwerking met GroenLinks,’ aldus de JOVD. Maar oudere VVD’ers moeten aan de jongere generatie denken.