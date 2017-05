PVV wil uitleg Rutte na Timmermans’ uitspraak over Viktor Orbán

De Hongaarse minister van Buitenlandse Zaken Péter Szijjártó is niet mals in zijn oordeel over de Nederlandse vicevoorzitter van de Europese Commissie Frans Timmermans. In een persconferentie op de Hongaarse tv noemde hij Timmermans onder meer een lafaard. Wat ging er vooraf aan deze uitval?

Szijjártó eist het vertrek van Timmermans, zei hij op de Hongaarse tv-zender M1. Volgens de Hongaarse minister van Buitenlandse Zaken is de positie van Timmermans onhoudbaar geworden nadat hij de Hongaarse premier Viktor Orbán beschuldigde van antisemitisme.

‘Amerikaanse speculant’

Timmermans reageerde op een opmerking van Orbán over de omstreden Joods-Hongaars-Amerikaanse zakenman George Soros. De Hongaarse premier noemde hem een ‘Amerikaanse speculant die Hongarije aanvalt’. Antisemitisch, noemde een verontwaardigde Timmermans die uitspraak in een interview met Die Zeit: ‘Vreselijk dat dit nog bestaat in Europa.’

Hij reageerde overigens op een vraag van de interviewer, die de eurocommissaris vroeg of hij ook ‘duidelijke antisemitische accenten’ zag in de uitlatingen van de Hongaarse premier. Timmermans beaamde dat. ‘Ik heb de uitlating op precies dezelfde manier als u begrepen.’

Het Hongaarse parlement richtte zich begin april met een nieuwe wet zijn pijlen op Central European University van de omstreden miljardair George Soros. Eerder had Orban al forse kritiek op organisaties die door Soros worden gefinancierd. Lees meer >

Kwaad bloed gezet in Boedapest

Dat Timmermans antisemitisme ontwaart in Orbans uitspraak, zet kwaad bloed in Boedapest.

‘Hongarije heeft in Europa het meest gedaan tegen antisemitisme, zegt Szijjártó. ‘Zo hebben we een nationale herdenkingsdag geïntroduceerd voor de slachtoffers van de Holocaust en synagogen gerenoveerd. Niet alleen in Hongarije, maar ook over de grenzen. Verder hebben we het ontkennen van de Holocaust strafbaar gemaakt.’

‘Timmermans bedreigt eenheid EU’

Szijjártó vindt dat Timmermans moet opstappen omdat hij in zijn functie van vicevoorzitter van de Europese Commissie een EU-lidstaat heeft beledigd over een dergelijk onderwerp. ‘Politici als Timmermans bedreigen de eenheid van de Europese Unie,’ aldus Szijjártó.

De Hongaarse minister noemt Timmermans tevens ‘een lafaard’ omdat hij Orbán niet persoonlijk had aangesproken op diens uitlatingen. Szijjártó zei dat het waar is dat Hongarije problemen heeft met zakenman en filantroop Soros, maar ‘dat die niets te maken hebben met zijn geloof of afkomst’.

De PVV wil dat premier Mark Rutte (VVD) uitleg geeft over de uitspraak van Timmermans. De partij van Geert Wilders vraagt zich af of de Nederlandse regering het met ‘deze ongekozen eurocraat’ eens is of de uitspraken van Timmermans juist afkeurt.