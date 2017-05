Zo denken de onderhandelende partijen over immigratie

Migratie vormt een van de voornaamste struikelblokken bij de coalitievorming. Welke standpunten hebben de onderhandelende partijen over dit vraagstuk? Elsevier.nl zet de belangrijkste immigratiestandpunten voor u op een rij.

De VVD lijkt van de vier partijen het strengste immigratiebeleid te willen en pleit voor opvang in de eigen regio. Ook het CDA hanteert dit principe, maar stelt zich genuanceerder op. Zo zegt het CDA dat Europa de ‘morele plicht’ heeft bij te dragen aan de oplossing van conflicten in de Arabische wereld. De VVD wil alleen in ‘extreme situaties’ asielzoekers in Nederland opvangen.

Snel integreren

D66 en GroenLinks daarentegen staan voor een ruimhartig immigratiebeleid. Volgens D66 is een snelle terugkeer naar het land van herkomst niet realistisch; veel asielzoekers zullen voor lange(re) tijd in Nederland wonen.

Beide partijen willen asielzoekers een toekomst in Nederland bieden; daarom benadrukken zij het belang van integratie. D66 en GroenLinks willen dat asielzoekers zo snel mogelijk een opleiding volgen of aan het werk gaan.

Kinderpardon

Zowel het CDA, D66 als GroenLinks wil duidelijke internationale afspraken over de opvang van vluchtelingen. D66 en GroenLinks willen dat de Europese Unie het asielbeleid voor de lidstaten coördineert. Dezelfde partijen vinden elkaar waar het gaat om asielkinderen, die te allen tijde hulp en bescherming verdienen. Alleen het standpunt van de VVD wijkt af: de partij wil het kinderpardon afschaffen.

Ook lijkt er consensus te bestaan over hulp bij de wederopbouw van de eigen regio, hoewel elke partij daaraan zijn eigen invulling geeft. VVD en CDA benadrukken het belang van handelsrelaties, verdragen en voorwaardelijke ontwikkelingshulp. Herkomstlanden dienen zich aan afspraken te houden, zoals het terugnemen van uitgeprocedeerde asielzoekers. D66 en GroenLinks willen investeren in ontwikkelingshulp. GroenLinks wil dat het budget voor ontwikkelingshulp fors toeneemt tot 1 procent van het nationaal inkomen.