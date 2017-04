KamaSutrA-beurs dit jaar voor het laatst

UTRECHT (ANP) – Aan het tijdperk van de erotische beurs KamaSutrA komt dit jaar een eind. De laatste editie vind plaats van 29 september tot en met 1 oktober in de Jaarbeurs in Utrecht.

,,Producten worden tegenwoordig vooral op internet gekocht. De scene is kleiner nu en anders van karakter dan tijdens de beginjaren van KamaSutrA. Dat maakt het voor ons moeilijk om nog origineel te blijven. De rek is er een beetje uit en we vielen in herhaling”, aldus beursmanager Mariska van den Hout.

Aan de bezoekersaantallen ligt het volgens haar niet. ,,Die zijn stabiel. Maar voor ons is het tijd om de focus te verleggen naar andere concepten en daarmee opnieuw innovatief te zijn.”