Airbnb in de clinch met gemeente Amsterdam

Airbnb, een online-marktplaats voor het boeken en verhuren van privé-accommodaties, verzet zich tegen de nieuwe meldplicht van de gemeente Amsterdam. Verhuurders die zich niet melden, kunnen rekenen op hoge boetes.

De meldplicht maakt deel uit van een plan om illegale hotels en verhuur te bestrijden. Per 1 oktober moeten verhuurders zich bij de gemeente registreren. Wie dat niet doet, kan een boete tot maximaal 20.500 euro krijgen.

Averechts effect

Airbnb noemt de meldplicht ‘een inbreuk op de privacy’. Ook vindt Airbnb dat Amsterdam zich te veel focust op dat bedrijf: de gemeente zou ‘misleidende’ cijfers over Airbnb verspreiden en soortgelijke platformen – zoals de website Way tot Stay – zouden zich aan minder regels hoeven te houden.

In 2016 scherpte gemeente Amsterdam de regels rond het b0uwen van nieuwe hotels aan. De hotels moeten iets toevoegen aan de stad en de omwonenden moeten met de bouw instemmen. Toch kan een bouwstop voor hotels een averechts effect hebben, zoals een toenemende vraag naar alternatieve kamerverhuur als Airbnb.

300.000 euro boete

De online-marktplaats is in meer dan 190 landen en 33.000 steden actief. Volgens cijfers van Airbnb uit februari, heeft het bedrijf 31.000 actieve verhuurders in Nederland. Het gemiddelde huurinkomen ligt op 6.000 euro per jaar; een kleine groep verhuurders verdient veel meer aan hun accommodatieverhuur.

In Amsterdam worden zo’n 14.000 woningen aangeboden. Particulieren mogen maximaal zestig dagen per jaar woonruimte aan toeristen verhuren. In februari kregen een woningeigenaar en een sleutelbedrijf een boete van bijna 300.000 euro van de gemeente Amsterdam opgelegd. Ze verhuurden samen elf appartementen via Airbnb.