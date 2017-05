Bunschotense ‘sekteleider’ blijft vastzitten

De orthodox-gereformeerde Henk K. (58) uit Bunschoten blijft in voorarrest. De vader van negentien kinderen wordt verdacht van poging tot doodslag en seksueel misbruik.

De gemoederen liepen maandag hoog op in de Utrechtse rechtbank. Volgens K., die al sinds september vastzit, is hij het slachtoffer van zijn ‘gewetenloze, leugenachtige en labiele’ kinderen. Een aantal van zijn kinderen zou uit zijn op wraak, nadat hij aangifte tegen hen had gedaan van diefstal uit het ouderlijk huis. De verdachte zegt dat daarbij 50.000 euro is gestolen.

Draaiende kettingzaag

K. zou een van zijn zoons een draaiende kettingzaag voor zijn keel hebben gehouden en bij een ander de keel hebben dichtgeknepen. Ook sloot hij zijn kinderen op, bond hen vast en sloeg hen met een stuk hout.

Dagblad AD interviewde een schoonzoon van de gedetineerde K. Die vertelt hoe K. en zijn vrouw hun grote gezin als een sekte runden. De kinderen mochten niet met leeftijdgenoten omgaan en leidden een geïsoleerd bestaan in het ouderlijk huis. De schoonzoon zag hoe zijn vrouw steeds meer in de ban raakte van K., die vervolgens met hun kinderen weer introk bij haar ouders.

Dossier van duizend pagina’s

K., wiens dossier ruim duizend pagina’s telt, is al sinds de jaren negentig in beeld bij de autoriteiten. Al meerdere kinderen deden aangifte tegen hun strenggelovige vader vanwege mishandelingen. Ook onttrok K. zijn kinderen aan de leerplicht.

Henk K. wordt emotioneel als hij het over z'n vrouw heeft die hun minderjarige kinderen niet meer mag zien. Barst in tranen uit. #RTVUtrecht — Rik Dogger (@rikdogger) May 22, 2017

Alle nog thuiswonende kinderen zijn door de Raad voor de Kinderbescherming uit huis gehaald.