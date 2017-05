Ook zware criminelen knippen enkelband door

Tientallen criminelen knipten vorig jaar hun enkelband door. Hoewel het maar om een fractie van de 1.600 dragers gaat, neemt het draagvlak voor de enkelband onder de bevolking af, vooral als het zware criminelen betreft.

Dagblad De Telegraaf meldt dat in 2016 35 criminelen hun enkelband doorknipten. Dat wordt bevestigd door Reclassering Nederland. Het gaat onder anderen om moordenaars (3), overvallers (12) en een verkrachter. Hoeveel doorknippers er weer zijn opgepakt, wil de Reclassering niet zeggen. In 2017 knipten in elk geval twee moordenaars hun enkelband door.

24 uur per dag gevolgd

Sjef van Gennip, hoofd van Reclassering Nederland, benadrukt dat de enkelband een uitstekend instrument is. Van de enkelbanddragers houdt 98 procent zich aan de regels. De enkelband zou de kans op recidive verkleinen. Een gevangenisstraf, zegt Reclassering Nederland, leidt vaak tot het verlies van relaties en inkomen, waardoor de kans groter wordt dat een crimineel, eenmaal vrij, in herhaling valt.

Nederland telt zo’n 1.600 criminelen met een enkelband. De eerste test met de band – waarin een gps-zender is verwerkt – was in 1995. Zodra een crimineel afspraken overtreedt, gaat er direct een alarm af in de meldkamer van de Dienst Vervoer & Ondersteuning in Assen. Ook medewerkers van de reclassering kunnen enkelbanddragers 24 uur per dag volgen.

15.000 kilo cocaïne

Het doorknippen van de enkelband is niet goed voor het draagvlak onder de bevolking. De crimineel Issam T. pleegde, nadat hij zijn enkelband had doorgeknipt, tijdens een weekendverlof drie roofovervallen. T., die een zestienjarige straf uitzat voor moord, mocht tijdens de laatste fase van zijn straf met proefverlof.

Cetin G. werd in 2014 opgepakt voor de smokkel van 15.000 kilo cocaïne. Het proces liet lang op zich wachten, waarna de rechter G. onder toezicht naar huis stuurde. Nadat de officier van justitie de strafeis van 14 jaar had uitgesproken, knipte G. zijn enkelband door en verdween hij. Vermoedelijk verblijft hij nu in Turkije.