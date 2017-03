Koning ontvangt president van Argentinië

AMSTERDAM (ANP) – Koning Willem-Alexander en koningin Máxima verwelkomen maandagmorgen bij het Koninklijk Paleis in Amsterdam officieel de Argentijnse president Mauricio Macri en zijn echtgenote Juliana Awada. Die zijn zaterdag op Schiphol aangekomen voor een staatsbezoek aan Nederland.

Macri heeft een volgepakt programma waarin uitbreiding van de handel en bevordering van de economische samenwerking belangrijke bestanddelen vormen. In de Beurs van Berlage wordt maandagmiddag door beide paren een deel van een Argentijns-Nederlands zakenforum bijgewoond. Dinsdag gaat de president naar de haven van Rotterdam en heeft hij gesprekken aan het Binnenhof, onder andere met demissionair minister-president Mark Rutte.

Koningin Máxima heeft de in 2015 aangetreden Macri al een aantal keren ontmoet, en de koning maakte met hen kennis tijdens de kerstvakantie in Patagonië. Volgens Argentijnse media kan de relatie tussen Máxima en Macri helpen bij het openen van deuren bij het Nederlandse bedrijfsleven.

Het is de eerste keer dat een Argentijnse president op staatsbezoek is. In 1993 was Macri’s verre voorganger Carlos Menem op officieel bezoek. Koningin Beatrix bracht in 2006 een staatsbezoek aan het geboorteland van haar schoondochter, die toen samen met Willem-Alexander ook meeging.