Normaal doen werkt ook voor leden van het Koninklijk Huis

Het tv-interview met de jarige koning Willem-Alexander bewees wat menig communicatiedeskundige allang weet: wees authentiek dan heb je het publiek al half gewonnen.

De Oranjes hebben er ervaring mee. Het meest verterende moment uit een reeks tv-interviews met Oranjes dateert van 1987 toen wijlen prinses Juliana haar man Bernhard vroeg ‘vertel eens even, waarom je het idiote idee hebt gehad om met mij te trouwen.’

Koning Willem-Alexander greep de kans om nu eens zonder koningin Máxima aan zijn zijde te tonen wie hij in vijf decennia geworden is. Een man die met moeite het koningschap aanvaarde, maar nu geniet van zijn ‘stralende dames’ en van een machtig interessante functie waarin hij de boeiendste mensen van de wereld ontmoet.

‘Wildebrassig’

Hij erkende nog maar eens een puber te zijn geweest die een ‘wildebrassig’ leven had geleid. Maar zei ook dat niemand medelijden met hem hoeft te hebben. Altijd goed er dat voor de immer kritische Nederlanders bij te zeggen.

De Koning gaf inkijkjes in zijn leven, zoals opgroeien in een gezin met drie assertieve zonen waar ‘hakken of gehakt worden’ zo normaal was dat hijzelf nog jarenlang moeite had om zich in het openbaar te uiten, uit vrees er dan ook op los te hakken.

Troonopvolgster Amalia

Boeiend was het pedagogische inkijkje: dat hij van zijn kinderen niet alles wil weten en hoe hij zijn oudste dochter en troonopvolgster Amalia adviseert. ‘Zoek je grenzen op, maak fouten, doe het zoveel mogelijk buiten het publiek, maar leer ervan, dan hoef je die fouten later niet te maken. Als je jezelf niet kent, kun je geen publiek ambt vervullen.’

Tegelijk deed Willem-Alexander geen moeite om persoonlijk verdriet om zijn zieke vader en overleden broer Friso te verbergen. Verdriet dat nabestaanden van de MH17 ramp hadden herkend.

De keuze van tv-fragmenten die de leidraad van het gesprek vormden was evenwichtig. De selectie en het koninklijke commentaar erop toonde een Koning die objectief naar de wereld kijkt met begrip voor burgers die bezorgd zijn over bijvoorbeeld immigratie. Hij denkt er blijkbaar anders over dan hen die deze bezorgdheid afdoen als onderbuikgevoelens.

‘Normaal doen’

Dit interview bewees dat ‘normaal doen’ ook voor leden van het Koninklijk Huis beter werkt dan een stuk geprepareerd interview waarvoor de tekst zo ongeveer uitgeschreven.

Dat wil niet zeggen dat er niets is voorbereid. Dat is uit ten treuren gebeurd en zelfs gebruikelijk in kringen die niet beschikken over een Rijksvoorlichtingsdienst. Maar de voor zijn ambt jarenlang opgeleide Koning kan heus zijn eigen teksten formuleren.

Dit interview zei ook iets over interviewer Wilfried de Jong die een geïnteresseerde en nieuwsgierige, informele stijl heeft en zichzelf niet opdringt wat een zegen is op televisie.