Wordt onze Hollandse botheid een exportproduct?

Of Tom Dumoulin de Giro wint hangt af van 190 kilometers door de bergen en 29 tijdritkilometers door het vlakke land dit weekeinde. Maar of hij uiteindelijk 1e of 6e wordt, hij is nu al een veelbesproken wielrenner, schrijft Philip van Tijn.

Toprenner geworden na uitgeloot te zijn voor studie medicijnen, flegmatiek, erudiet, intelligente analyses – geen doorsnee wielrenner. Maar naast deze eigenschappen beschikt hij ook nog over een andere Oerhollandse eigenschap: hij is recht voor zijn raap.

Bij wielrennen word je geflikt, dat weet een eerstejaars amateur al. Iemand een kunstje flikken is voor het winnen van een wedstrijd ongeveer even belangrijk als hard kunnen fietsen. En Tom is geflikt, dag na dag, door collega’s met een lange erelijst, die het niet kunnen verkroppen dat dat broekie gewoon beter is dan zij. En dan ziet hij er ook nog veel beter uit! Tom vertelde de wereldpers dat hij was geflikt en hoe. En dat is not done in deze sport: dan geld je als een slechte verliezer. Ook geldt zo’n openhartigheid als erg Hollands.

Schnaps und Frauen

Het heeft Dijsselbloem bijna de kop gekost. Zijn opmerking over Schnaps und Frauen was volkomen terecht, maar bezorgt je geen bonuspunten in landen waar ze veel beter zijn in uitgeven dan in inkomsten. Jeroens onverstoorbaarheid heeft hem gered en dat hij alom wordt geacht om zijn vakmanschap helpt ook wel.

Maar er zijn hoopvolle signalen, dat de wereld naar Nederland toe groeit. Op-en-top Engelsman (Sir!) Dave Brailsford, de grote man van de grote wielerploeg Sky, noemt Dumoulins directheid ‘juist verfrissend’.

Wereldkampioen botheid

De coach van Manchester United, een Portugees, sprak met neerbuigende directheid over Ajax. Eerst vóór de wedstrijd, als gold de Cupfinale een oefenwedstrijd. En toen na de 2-0: zijn echte voetballers hadden gehakt gemaakt van de dichters van Ajax. De werkelijkheid is dat zijn bij elkaar gekocht elftal (waarde: € 320 miljoen) had gewonnen van eigen kweek en jonge aankopen (waarde: € 19 miljoen).

En wat hebben we genoten van Trump die bij de NAVO-top in één krachtige armbeweging als wethouder Hekking de premier van Montenegro twee meter naar achteren schoof (video). Wereldkampioen botheid, maar in dit geval had hij volkomen gelijk. De president van de VS (330 miljoen inwoners) laat zich niet door zo’n vlegeltje van een dwergstaat (650.000 inwoners), net een week lid van de NAVO, op de staatsiefoto naar de tweede rij verbannen!

Ex-minister Jan Kees de Jager zal vooral voortleven door zijn uitspraak ‘I am Dutch so I can be blunt’ (denk er zijn steenkolenuitspraak even bij), maar ik vrees dat we ook dit oerhollandse product kwijtraken.