Henry Keizer zwicht en legt voorzitterschap tijdelijk neer

Henry Keizer heeft in overleg met de VVD-top besloten tijdelijk te stoppen als voorzitter. Dat maakte de partij vanavond bekend. De liberalen hielden vanavond topoverleg over de positie van Henry Keizer, die in opspraak kwam vanwege een deal met crematiebedrijf de Facultatieve.

‘Keizer vroeg afgelopen vrijdag een onderzoek aan de integriteitscommissie integriteit. Vandaag werd duidelijk dat de commissie het onderzoek niet af heeft voor de herbenoeming.’ Dit zegt premier Rutte in een verklaring. ‘Ook de onrust in de media is schadelijk voor de VVD en voor het functioneren van Keizer. Daarom legt hij zijn taken hangende het onderzoek neer,’ aldus de premier.

Henry Keizer beweert dat hij aan kan tonen dat de beschuldigingen van Follow the Money onjuist zijn. Rutte gaat er van uit dat hij integer heeft gehandeld, maar vindt het goed om deze beschuldigingen te weerleggen. Rutte meent ook dat de beschuldigingen niet bewezen zijn. ‘Als hij nu weggestuurd zou zijn, zou dat niet integer zijn van de VVD,’ zegt de demissionair premier.

‘Bijpraatsessie’

Maandag noemde een woordvoerder van de VVD de bijeenkomst een ‘informele bijpraatsessie’. Op aandringen van VVD-preses Henry Keizer wordt er door de integriteitscommissie onderzoek gedaan naar zijn zakendeal omtrent het uitvaartbedrijf de Facultatieve.

Reconstructie Follow the Money

Vorige week brachten Eric Smit en Kim van Keken van onderzoeksplatform Follow the Money naar buiten dat Keizer een miljoenenbedrijf voor slechts 30.000 euro zou hebben overgenomen. De onderzoeksjournalisten reconstrueerden hoe Keizer met drie zakenpartners 12,5 miljoen euro betaalde voor uitvaartbedrijf de Facultatieve. Op het moment van verkoop had het bedrijf een nettovermogenswaarde van 34 miljoen.

Saillant detail is dat VVD-prominenten Loek Hermans en Anne-Wil Duthler destijds in de raad van commissarissen zaten. Maandag maakte televisieprogramma Nieuwsuur bekend dat Loek Hermans ook lid was van de ledenraad van de Facultatieve. Volgens stukken in handen van Nieuwsuur zou Hermans als lid van de ledenraad gepleit hebben voor een verkoop aan Keizer.

‘Mister integriteit’

Keizer zelf houdt vol dat hij niet fout zat. De partijvoorzitter zegt dat hij een ‘schoon geweten’ heeft. ‘We hebben alles volgens de regels laten verlopen.’ De bewering dat hij veel te weinig zou hebben betaald voor de Facultatieve, is ‘absoluut onjuist’, zegt Keizer. Hij ziet zichzelf vooral als slachtoffer. ‘Door Follow the Money is een sfeertje gecreëerd van “die dikke deugt niet”,’ zei de ondernemer vrijdag.

De VVD reageerde eerder laconiek op de beschuldigingen. De kwestie is nog niet door leden aangekaart en de integriteitscommissie wacht op meer bewijs voordat er een onderzoek wordt geopend naar Keizer. Voor de liberale partij is de zaak schrijnend: Keizer – bijnaam ‘mister integriteit’ – had juist de opdracht gekregen iets te doen aan eerdere schandalen bij de VVD.