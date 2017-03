Nee Roemer, die opmerking over de ambulance kan echt niet

SP-leider Emile Roemer maakt een goede indruk. Zijn campagne loopt een stuk beter dan in 2012. Maar met een opmerking over een ambulance ging hij echt over de rand, schrijft Eric Vrijsen.

Roemer oogt zelfverzekerd. Hij is grappig. Hij lijkt ontspannen. Hij heeft zijn linkse stokpaardjes voorzien van krachtige slogans. Zo wil hij het eigen risico in de zorg afschaffen, want dat bedrag is een ‘boete op ziek zijn’.

De lijsttrekkers van VVD, D66 en CDA sputteren dan wat tegen. Ze betogen – en terecht – dat je die 385 eigen risico (per jaar per verzekerde) wel kunt afschaffen, maar dat dan de premie met ongeveer hetzelfde bedrag moet stijgen. Verder zal ook de zorgtoeslag naar beneden moeten, waarschijnlijk met zo’n 240 euro per jaar. Dan schieten de mensen met de smalle beurs er niks mee op.

Roemer laat zich hierdoor niet van de wijs brengen. Hij herhaalt nog maar eens ‘het eigen risico is een boete op ziek zijn’. Het is opvallend dat zijn tegenspelers die kreet niet bestrijden, want het is typische SP-retoriek.

Een boete op honger, een boete op kou lijden

Stel je voor. Sybrand Buma (CDA): ‘Ik bestelde vanmorgen bij de bakker een Fries roggenbrood. Ik weigerde te betalen. Want 2 euro voor een brood? Dat noem ik een boete op honger!’

Alexander Pechtold (D66): ‘Ik kocht vorig weekend een kuub hout in stukken voor de open haard. Natuurlijk levert de houthandelaar dit gratis. Ik ga toch zeker geen boete betalen op kou lijden!’

Mark Rutte (VVD): ‘Net weer mijn Saab volgetankt. De teller bij de pomp stond op 80 euro. Maar dat weiger ik af te tikken, hoor. Dat zou neerkomen op een boete op bewegen.’

Tot nu toe bestrijden de rechtse lijsttrekkers Roemers simplisme met rekenwerk, niet met het tegenovergestelde simplisme. Het voorstel van Roemer kost de gemeenschap 4,5 miljard euro per jaar. Dat geldt moet natuurlijk ergens vandaan komen.

Roemer wimpelt dat in eenvoudige woorden weg: ‘Dat geld is al betaald, maar wel door de mensen die het eigenlijk niet kunnen opbrengen.’

De boeteretoriek van Roemer klopt natuurlijk niet

Okay, Emile, daar gaan we weer.

Buma bij de bakker: ‘Ik wil Fries roggenbrood en ik heb het gisteren al betaald.’

Pechtold bij de houthandel: ‘Doe mij nog een kuub hout, want dat heb ik vorige week afgerekend.’

Rutte bij de pomp: ‘Gratis volgooien. Ik heb hier ooit eerder gepind.’

De boeteretoriek van Roemer klopt niet. Het is emotie, geen logica. Onbedoeld maakte Marianne Thieme (Partij voor de Dieren) dat duidelijk toen ze in het Carrédebat steun gaf aan Roemers voorstel. Ze haalde een term uit Vlaanderen aan: remgeld. Om mensen bewust te maken van de kosten van de zorg werd ook daar een eigen risico ingevoerd. De gedachte was dat mensen niet voor elk wissewasje naar het ziekenhuis gaan, want de dokters en verpleegsters hebben wel wat beters te doen. Thieme vond het ‘schandalig’ dat zieke mensen financieel worden gestraft. Maar remgeld is juist een verstandige manier om de goede zorg te regelen voor mensen die het ‘t hardst nodig hebben.

Roemer deed er nog een schep bovenop en verweet zijn tegenstanders dat ‘ze aan iemand die gewond wordt afgevoerd in een ambulance gaan vragen of hij zich wel bewust is van de kosten’.

Roemer ging over de rand met opmerking over ambulance

Als je het hebt over schandalig, dan was dit over de rand. Een paar jaar geleden gebeurde er in Den Haag onder de ogen van Mark Rutte een afschuwelijk ongeluk. Een oudere dame werd overreden door een vrachtauto. De premier kwam en sprong uit zijn dienstauto om de vrouw in haar laatste momenten bij te staan. Een paar weken later hing er bij een middenstander vlakbij het kruispunt een hartdefibrillator. Uit eigen zak betaald door Rutte en een paar vrienden.

Rutte heeft zich daar nooit op laten voorstaan. Hij weigerde vragen hierover te beantwoorden. Hij zal er in de campagne niets over zeggen en er zelfs geen vage toespeling op maken. Maar iedereen in Den Haag kent deze geschiedenis. Ook Roemer. Desondanks verwijt hij Rutte, Pechtold en Buma dat zij met zieken en gewonden omgaan als ‘kille boekhouders’.

Weet je wat, mijnheer Roemer. Begin nou eerst eens met een gratis SP-lidmaatschappen. Ook die ondemocratische ‘afdrachtsregeling’ van de SP moet weg. Waarom? Dat zijn boetes op socialisme en daarmee wilt u toch geen politiek bedrijven!