Macron moet EU redden door haar minder Frans te maken

De nieuwe Franse president Emmanuel Macron wil de Europese Unie hervormen. Anders leidt het volgens hem tot een overwinning van het Front National in 2022 en dus tot een exit van Frankrijk uit de EU. Zijn analyse biedt enig optimisme over de toekomst van de EU. Want de andere Europese grootmacht Duitsland zal geen hervormingen initiëren. Het kan alleen van Frankrijk komen.

Kernprobleem van de Europese Unie is dat het opgezet naar idee van Fransman Jean Monnet, een niet al te democratische bureaucraat. In plaats van een internationale organisatie waarbij soevereine landen samenwerken, is de EU een supranationale organisatie waarbij landen macht hebben overgedragen aan een bureaucratie. De politieke en democratische controle op het vormen van wetten en regels is daardoor goeddeels verloren gegaan.

Meer nieuws, elke dag in je inbox? Meld je aan voor Elseviers nieuwsbrief >>

Dit wringt overal in Europa. Het Verenigd Koninkrijk, dat altijd hamerde op hervormingen, heeft de moed opgeven en is in 2019 exit. Duitsland wil niets veranderen, want het vaart op dit moment wel bij de EU en heeft historische redenen om de status quo te handhaven.

Te klein of onmachtig

De andere landen zijn te klein of onmachtig om hervormingen af te dwingen. Het moet komen van Frankrijk, het moet komen van Macron.

Macro zei tijdens zijn campagne: ‘Ik ben pro-Europees. Maar tegelijkertijd moeten we de realiteit onder ogen zien, luisteren naar onze burgers, naar het feit dat ze extreem boos en ongeduldig zijn en dat het disfunctioneren van de EU onhoudbaar is.’ Hij voegde er aan toe dat hij zijn ‘mandaat ziet als steun om de EU diepgaand te hervormen.’

Succesvol

Om succesvol te zijn, moet Macron meteen naar Berlijn gaan, bij bondskanselier Angela Merkel diepgaande hervormingen afdwingen en premier Theresa May van het Verenigd Koninkrijk terug vragen aan de EU-tafel. In een EU van soevereine landen willen en kunnen de Britten zo weer aanschuiven.

Macron moet de EU minder Frans maken door Monnet postuum buiten te zetten, samen met de Francofone Luxemburgse Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker en zijn coterie. Lukt dat niet, dan zal de EU in revoluties zoals Brexit en Frexit ten onder gaan.