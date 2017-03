Lof voor aanpak Rutte heeft alles met verkiezingen te maken

De Drie Dwaze Dagen van de Bijenkorf zijn herleefd in de Dwaze Dag van Rutte. De complimenten voor de beschermende maatregelen van het kabinet hebben alles met de verkiezingen te maken, schrijft Philip van Tijn.

Eerst ontnam hij de Turkse minister Cavusoglu, die zijn ‘landgenoten’ in Rotterdam wilde toespreken het recht in Nederland te landen. Dat was zaterdagmiddag.

Daarna gingen de gebeurtenissen zo snel dat ze niet bij te houden waren. De nacht eindigde met het afgedwongen vertrek van zijn collega, de minister van Familiezaken in een colonne richting Duitsland en tenslotte een potje stenen gooien door onze landgenoten met een dubbel paspoort en charges van de Rotterdamse politie.

Rutte en Aboutaleb hielden hoofd koel

In al dit gewoel (veel méér natuurlijk dan hier staat) hielden tenminste twee mensen het hoofd koel: burgemeester Aboutaleb, de icoon van inburgering en Mark Rutte, de wereldkampioen Alle ballen in de lucht houden en tegelijkertijd geen duimbreed wijken van een fatsoenlijke samenleving. Vanochtend zat hij alweer vroeg op de bank bij WNL op zondag: rustig, vastberaden maar zonder pathos, soeverein.

Na het landingsverbod voor Cavusoglu twitterde PVV-leider Geert Wilders onmiddellijk dat dit nooit gebeurd zou zijn, als de PVV niet had bestaan. Dat kan, dat kan ook niet, zulke zaken vallen nooit te bewijzen. Wel was opvallend dat terstond alle politieke leiders over elkaar heen struikelden om dit besluit toe te juichen en de Turkse houding en uitspraken (met als hoogtepunt ‘Nederland is nazi-land’) verontwaardigd te hekelen.

Ineens was er niets meer over van de neiging tot voorzichtigheid jegens een NAVO-bondgenoot, van vrome wensen dat de oplossing in zulke gevallen gelegen is in stille diplomatie, van uitspraken dat een Turkse minister natúúrlijk het recht heeft zijn landgenoten (met dubbel paspoort) toe te spreken.

Lees ook: PvdA wil Nederlandse bedrijven beschermen tegen overnames van buitenaf

Die veranderde houding heeft natuurlijk niets, ik herhaal: niets, te maken met de verkiezingen op 15 maart.

BV Nederland is van ons

In de afgelopen weken hebben Amerikaanse bedrijven geprobeerd zich meester te maken van twee giganten van ons bedrijfsleven: Unilever en AkzoNobel.

Ook hier struikelden politici over elkaar in hun afkeer en walging van deze snode plannen: de bv Nederland is van ons en we laten ons niet uitverkopen. Want denken die buitenlandse kapitalisten wel! Dit wel nadat de Nederlandse politiek die uitverkoop tientallen jaren niet alleen geen strobreed in de weg heeft gelegd, maar zelfs toegejuicht. Nu is de wind ineens compleet gedraaid. Niets meer te horen van het argument dat dit soort openheid Nederland groot heeft gemaakt, dat het goed is voor onze positie in de wereld, dat het gewoon de consequentie is van globalisering, enzovoorts.

Met als kampioen acrobatiek Hans Wijers. Als hoogste baas van Akzo kleedde hij het bedrijf uit en verkocht de parel Organon waardoor de farmaceutische research in ons land een geweldige opdonder kreeg. En wie pleit voor een goede bescherming van de bv Nederland? En wie houdt een pleidooi voor beschermingsconstructies? En wie vindt dat inmenging van de politiek ‘best nuttig’ kan zijn? Schaamteloosheid kent geen grenzen.

Buitenlandse bedrijven die hier willen komen winkelen en buitenlandse ministers die hier campagne willen voeren, moeten voortaan even op de kalender kijken of het niet toevallig verkiezingstijd in Nederland is.