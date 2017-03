Waarom de afwezigheidsstrategie van Wilders niet werkt

De strategie van Geert Wilders is anders dan die van alle andere lijsttrekkers. Hij schittert vooral door afwezigheid, schrijft Afshin Ellian. Maar dat werkt niet altijd in zijn voordeel.

Vanaf nu moet blijken of de campagnestrategieën effectief zijn. De meeste politieke partijen hebben een volwaardig campagneteam. Die zijn continu bezig om de politieke gebeurtenissen en (het effect van hun strategie in) de media te evalueren, in de sociale media, kranten, op websites, massamedia, et cetera. Ook evalueren ze de stemming in de steden en provincies. De verkiezingsstrijd wordt minutieus begeleid.

Dat geldt naar alle waarschijnlijkheid niet voor Geert Wilders. Eigenlijk weten we niet of hij over een echt campagneteam beschikt. Het lijkt eerder op een soloactie. Ook rijst hier de vraag of hij überhaupt over een strategie beschikt.

Wilders is niet net als Trump

Al dan niet bewust volgt Wilders een strategie: de afwezigheid in debatten en in de media. We zagen hem slechts één keer tijdens een interview met Rick Nieman voor WNL. Als dit de strategie is, dan dreigt die te mislukken. Wilders daalt in de peilingen. Wellicht maakt men hier een vergelijking met Donald Trump. Ook hij was in oorlog met de media, en verscheen niet al te vaak in de media. Dat klopt. Donald Trump voerde een negatieve campagne tegen de mainstream-media. Maar zijn campagne was niet alleen gebaseerd op tweets. Dat is een misvatting.

Elke dag voerde Trump campagne in diverse staten en steden in Amerika. Hij barstte van de energie. En hierover schreven en ruzieden de media. De mainstream-media voerden ook een negatieve campagne tegen Trump. Daarnaast gaf hij geregeld radio- en televisie-interviews aan niet-politiek-correcte media.

Al deze activiteiten ontbreken bij Geert Wilders. Hij voert eigenlijk geen campagne. Wellicht ging hij ervan uit dat hij met één of twee optredens een enorm effect zou kunnen sorteren in de publieke opinie. Dat is een twijfelachtige strategie. Ook Wilders moet stemmen winnen door te argumenteren en anderen te overtuigen van zijn gelijk.

De vaste aanhang van Wilders is wellicht even groot als de huidige omvang van zijn fractie. Dus moet hij zich continu inspannen om andere kiezers over te halen op zijn partij te stemmen. Natuurlijk is het mogelijk dat in de komende dagen een en ander verandert. Maar Wilders moet ook niet uit het oog verliezen dat hij in deze verkiezingsstrijd nog twee geduchte concurrenten heeft: Forum voor Democratie (FvD) van Thierry Baudet en VoorNederland (VNL) van Jan Roos.

Toch wil ik hier de tegenstanders van Wilders waarschuwen: het is nog niet voorbij. Omdat de meeste mensen die op Wilders stemmen, niet bereid zijn om hun intentie openbaar te maken. Een grote groep kiezers van Wilders is uit angst voor uitsluiting niet bereid om zijn mening prijs te geven.

De vergeten mannen en vrouwen van Nederland zouden wel voor een verrassing kunnen zorgen. Nu gaat het debat verder zonder Geert Wilders.

Waar blijft het Asscher-effect?

Het Carré-debat, georganiseerd door Elsevier, RTL en BNR, leverde bijzondere momenten op. De allerbelangrijkste vraag luidde: waar blijft het Asscher-effect? Hij onttroonde Diederik Samsom om een groot electoraal effect te creëren. Dat is er nog niet. Asscher zegt dat er nog veel moet gebeuren als antwoord op de brandende vraag waar het Asscher-effect blijft. Dat is eigenlijk geen antwoord. Roemer kwam met de mooie volzin over het eigen risico in de zorg: ‘Ordinaire boete op ziek zijn.’ Om die ene ‘ordinaire boete’ af te schaffen, gaat hij nog een aantal ordinaire boetes invoeren. Dat is nogal vreemd.

Het meest interessante debat ging over de stelling of Nederland zijn eigen cultuur onvoldoende heeft beschermd. PvdA-lijsttrekker Lodewijk Asscher was glashelder: de islamisten bedreigen onze vrijheid. GroenLinks-leider Jesse Klaver daarentegen nam geen stelling tegen de radicale islam. Hij is alleen bezorgd over de bescherming van migranten tegen verwensingen. Dit was de bijdrage van Klaver aan het identiteitsdebat. Mikt hij op de stemmen van migranten?

Moddergooien in Carré: lijsttrekkers fel tijdens tv-debat

GroenLinks lijkt de enige partij te zijn die het voor de multiculturele ideologie opneemt. Pechtold daarentegen had het over de bescherming van onze vrijheid. Maar GroenLinks wil dus terug naar het ancien regime van het multiculturalisme.

Wilders was nadrukkelijk afwezig

Het was een goed en informatief debat. Jammer dat Wilders er niet was. Buma en Asscher richtten zich tegen de radicale islam. Mark Rutte wilde als een waardige en stabiele premier overkomen. Dat is hem zeker gelukt. Klaver past perfect in het koude politieke klimaat van Zweden. Roemer is een rode generaal die met open ogen dapper zijn ondergang tegemoet treedt. En Henk Krol was buitengewoon energiek, alsof hij iets had gebruikt, maar gelukkig noemde hij geen cijfers.

Het debat heeft Lodewijk Asscher niet verder gebracht.

Maar Wilders? Hij was er niet, en Buma probeerde zijn kiezers aan zijn zijde te krijgen.